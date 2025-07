Isola dei Famosi, Cristina Plevani: "Dopo 25 anni, mi sono data il permesso di sognare di nuovo.Taricone? Non ne parlerò mai"

News VIP

Cristina Plevani, vincitrice della recente edizione de L'Isola dei Famosi, si è raccontata a SuperGuidaTv.

A distanza di 25 anni dalla storica vittoria al primo Grande Fratello, Cristina Plevani ha conquistato anche l’Isola dei Famosi 2025. Un cerchio che si chiude, o forse si apre, nella vita di una donna che ha scelto di mettersi di nuovo in gioco, con la stessa autenticità di allora e nuove consapevolezze.

Isola 2025, Cristina Plevani: "Mi dicevo: 25 anni dopo, sarebbe bellissimo vincere ancora. Pietro Taricone? Ho promesso alla famiglia che non parlerò mai di lui"

A SuperGuidaTv, la 53enne originaria di Iseo, sha parlato della sua avventura nel reality show della sopravvivenza, ma anche dei suoi sogni e del futuro, ricordando anche la passata esperienza nella prima edizione del Grande Fratello.

“Abbiamo festeggiato nel mio paese. Tutti erano felici perché hanno rivisto la vera me. Nessuna sorpresa, sono rimasta la stessa”

Cristina è stata definita la concorrente ideale per un reality: vera, trasparente, mai costruita. E lei, con lucidità, conferma:

“Essere me stessa mi viene facile. Non sono una che entra a gamba tesa, osservo, poi parlo quando ho qualcosa da dire, anche rischiando. Non cerco mai la telecamera. Come mi hanno detto gli autori: 'Sei venuta fuori da sola'.”

Durante il suo percorso all’Isola, ha scelto la via più onesta: giocare rispettando le regole, senza strategie. E anche quando il pubblico la dava per favorita, l'ex naufraga non si è mai sentita tale:

“All’inizio pensavo vincesse Paolo Vallesi, o magari Mario Adinolfi, che ha mostrato una grande umanità. Poi Jay, che con Omar ha creato un’unione forte. Io non mi sono mai sentita la vincitrice annunciata.”

Ma dentro di sé, Cristina custodiva un piccolo sogno, fatto di numeri, coincidenze e simboli:

“Mi dicevo: 25 anni dopo, sarebbe bellissimo vincere ancora. Ho portato sull’isola la camicia che indossavo la prima puntata del GF. Sono stata la prima a buttarsi dall’elicottero… e mi dicevo: vuoi vedere che sarò anche l’ultima a uscire?”

Il tempo ha portato anche introspezione e fragilità nuove, che Cristina non nasconde:

“Ho avuto alti e bassi. Qualcuno ha notato che nei primi confessionali ero diversa, più chiusa. Ma se è uscita un po’ di dolcezza, quella che la gente ha visto 25 anni fa, allora per me è una vittoria ancora più grande.”

E in fondo, vincere significava anche arrivare fino in fondo", in tutti i sensi:

“Odiavo da ragazza lasciare la festa prima degli altri. All’isola ho sentito la stessa cosa: volevo restare fino all’ultimo. Ho pensato: me lo prendo questo secondo treno, anche se non porta a nulla. Almeno ho sognato.”

Una delle domande inevitabili riguarda il futuro. Cristina ha dubbi, ma anche desideri:

“Spero che dopo 25 anni piaccia ancora alla gente. Mi piacerebbe fare l’opinionista, magari nei reality. Non sono una a cui le cose vanno suggerite: guardo, analizzo e dico la mia. Però niente politica, non è il mio campo.”

E quando si parla di Pietro Taricone, il rispetto prende il sopravvento sull’emozione:

“Non ne parlo mai e non scrivo nulla sui social. Non mi piace usare quei ricordi per prendere like. Ho promesso alla famiglia che non parlerò di lui. Ma il 29 giugno, il giorno del suo onomastico, ero sull’isola e ho evitato di entrare in acqua. Solo in quel momento ho pensato a lui.”

Infine, i legami nati sull’isola, veri anche quelli, come con Mario Adinolfi, Teresanna, e Patrizia, con cui c’è stata anche una piccola scommessa persa:

“Ora le devo offrire una cena. Ma lei dovrà prepararmi le sue famose lasagne di pesce. Le ho anche chiesto scusa per non aver capito un suo momento di difficoltà: io ero persa nei miei pensieri, dovevo fare un’ecografia perché avevo un dolore fortissimo al seno.”

Cristina Plevani oggi è diversa, ma è anche la stessa. Una donna che si è messa in discussione senza filtri, che ha ancora molto da dire, anche se con la dolcezza di chi ha imparato a conoscersi.

“All’isola ho capito che posso anche essere ambiziosa, e iniziare a guardarmi con gli occhi degli altri.”

