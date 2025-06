Isola dei Famosi, Cristina Plevani categorica dice che non ha intenzione di perdonare Dino Giarrusso

News VIP

Cristina Plevani tuona contro Dino Giarrusso dopo gli scontri avvenuti dell'ottava puntata de L'Isola dei Famosi.

Nella puntata dell’Isola dei Famosi 2025 andata in onda mercoledì 18 giugno, il clima tra i naufraghi si è fatto rovente. Durante la diretta condotta da Veronica Gentili, il ritorno in gruppo di Jasmin Salvati, Ahlam El Brinis, Paolo Vallesi e Dino Giarrusso è stato movimentato da una sorpresa poco gradita: la visione di alcuni filmati con commenti taglienti rivolti ai concorrenti principali, in particolare a Cristina Plevani.

Isola dei Famosi: Adinolfi cerca la pace, ma Cristina chiude la porta

Nel video mostrato, Jasmin e Ahlam hanno accusato Cristina di non contribuire alla vita sull'isola: A rincarare la dose è stato Dino Giarrusso, con parole molto dure:

“Che cosa ha fatto negli ultimi 25 anni Cristina Plevani? Niente. È una che 25 anni fa ha vinto il primo Grande Fratello e da allora non ha fatto nulla.”

Una frecciata che ha fatto infuriare Cristina, la quale ha subito replicato in diretta, senza giri di parole. La vincitrice del primo Grande Fratello non ha nascosto la sua delusione e ha risposto duramente alle critiche di Giarrusso:

“Se per essere qualcuno devo elencare titoli di studio e lavori, non sono come Dino. Lui giudica solo attraverso il curriculum. Io ho vissuto 25 anni come una persona normale, ho lavorato, ma non mi sento inferiore a lui per questo. Fuori da qui non mi interessa incontrare certe persone.”

Nelle ultime ore, Cristina ha sottolineato di non avere alcuna intenzione di riavvicinarsi a Giarrusso, nemmeno dopo l’intervento distensivo di Mario Adinolfi, che ha invitato la naufraga a essere “clemente e superiore”.

Mario, nel tentativo di placare gli animi, ha suggerito a Cristina di perdonare Dino:

“Devi essere magnanima. Perdona, sii superiore.”

Ma la risposta di Cristina è stata netta e definitiva:

“No, no, che clemente. Io quando taglio con una persona, per me non esiste più. Ho vissuto 53 anni senza Dino, figurati. Perdonarlo? Perché ha una concezione bassa, bassa, bassa di me? No grazie. Un po’ godo, perché ogni volta che apre bocca si affossa da solo.”

