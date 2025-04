Isola dei Famosi, conduttrice, opinionista e inviato: ci sono già tutti

News VIP

In cast ufficiale e completamente rinnovato della nuova edizione de L'Isola dei Famosi che tornerà in onda a partire da mercoledì 7 maggio prossimo.

Era da settimane che circolavano voci insistenti sul suo coinvolgimento, ma adesso arriva la conferma: Simona Ventura sarà l’opinionista unica della nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi: Veronica Gentili alla conduzione, Simona Ventura opinionista e Pierpaolo Pretelli inviato

Nonostante qualche giorno fa, in un’intervista al settimanale Chi, la conduttrice avesse dichiarato di non sapere nulla (“Gira voce che io possa tornare come opinionista? Vi giuro che non ne so niente, non è una strategia…”), le indiscrezioni si sono rivelate vere. A lanciare la notizia è Dagospia, che ha pizzicato Simona durante lo shooting fotografico ufficiale per la partenza del reality.

Durante lo shooting non era presente solo Simona Ventura. Accanto a lei e alla nuova conduttrice del reality, Veronica Gentili, c’era anche Pierpaolo Pretelli, che rivestirà il ruolo di inviato in Honduras. A confermare tutto è ancora una volta Dagospia, che scrive:

“La squadra dell’Isola dei Famosi è al completo! Oggi si è tenuto lo shooting fotografico. Alla conduzione, com’è noto, Veronica Gentili. Simona Ventura sarà opinionista unica e Pierpaolo Pretelli inviato…”

Insomma, un cast completamente rinnovato rispetto alla scorsa edizione. Resta da vedere se il pubblico premierà queste nuove scelte.

Il cast dei naufraghi: tra conferme e nomi in bilico

Per quanto riguarda i concorrenti, invece, non c’è ancora l’annuncio ufficiale. Secondo i rumors, nel cast dovrebbe esserci il celebre allenatore Serse Cosmi, mentre sarebbe ancora in forse la partecipazione della tennista Camila Giorgi. Sfumate, invece, le trattative con Naomi Michelini Franchi (nipote di Elisabetta Franchi), lo youtuber Er Gennaro e la giornalista Chiara Basso.

Tra i nomi accostati all’Isola anche Antonella Mosetti e Carmen Russo — quest’ultima ha parlato apertamente della possibile partecipazione durante un’ospitata a Storie di donne al bivio weekend. Potrebbero far parte del cast anche Maddalena Corvaglia, Sylvie Lubamba, Angelo Fomeo, Delia Duran, la giornalista MariaLuisa Jacobelli, la ciclista Letizia Paternoster e Dj Shorty.

A meno di un mese dalla partenza, i tasselli iniziano ad andare al loro posto. L'adventure game di Canale 5 tornerà in onda a partire da mercoledì 7 maggio prossimo.

