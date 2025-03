Isola dei Famosi: come inviato spunta in pole position il nome di Pierpaolo Pretelli

News VIP

La nuova edizione de L’isola dei Famosi scalda i motori: conduttrice, opinionisti e inviato, i primi nomi palpabili dell'adventure game di Canale 5.

La nuova edizione de L'Isola dei Famosi partirà con un leggero ritardo rispetto al previsto ma tornerà in onda anche quest'anno su Canale 5 dopo il nuovo reality show di Mediaset, The Couple che debutterà subito dopo la conclusione del Grande Fratello.

Isola dei Famosi: le anticipazioni della diciannovesima edizione

L'adventure game, giunto alla diciannovesima edizione, si prepara ad un cambiamento per quanto riguarda la conduzione e l'inviato mentre, come opinionisti si vocifera verranno confermarti due figure molto apprezzate e e che hanno preso parte nel ruolo, rispettivamente nel 2023 e 2024, ovvero Vladimir Luxuria (che l'anno scorso l'ha condotta) e Dario Maltese.

Altre novità riguardano la conduzione che Mediaset vorrebbe affidare a Veronica Gentili al timone oggi de Le Iene che sarebbe la conduttrice più probabile dopo il nome di Ilary Blasi (che avrebbe rinunciato) e udite udite un clamoroso ritorno di Simona Ventura (per ora nulla di ufficiale). Per quanto riguarda invece l'inviato, TvBlog ha diffuso un importante retroscena: in lizza, al posto di Alvin, ci sarebbe l'ex Velino ed ex gieffino Pierpaolo Pretelli.

Lanciato da Striscia la Notizia come velino, Pretelli ha partecipato dopo il Grande Fratello VIP 5 a Domenica In, e a Tale e Quale Show. Di recente ha anche debuttato attore nel musical Rocky diretto da Luciano Cannito. Per quanto riguarda il cast, sono circolati già alcuni nomi per ora senza alcun conferma ufficiale: l'ex tennista italiana Camilla Giorgi, la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli e la ciclista campionessa del mondo su pista, Letizia Paternoster.

Il ritorno del programma prodotto da Banijay Italia è previsto per maggio, in prima serata sempre in diretta su Canale 5 con il day-time previsto su Italia 1, La5 e Mediaset Extra. I concorrenti dovranno affrontare l’emozionante e impegnativa sfida della sopravvivenza su un’isola deserta, mettendosi alla prova in un ambiente ostile dove ogni risorsa sarà preziosa. Nel corso dell’avventura, dovranno superare prove fisiche e strategiche per conquistare l’immunità e garantirsi la permanenza nel gioco, cercando di evitare l’eliminazione, che verrà decretata dal televoto del pubblico.

