Isola dei Famosi, Chiara Balistreri si scontra con Mario Adinolfi: "Mi fanno vomitare le tue idee e il tuo personaggio!"

News VIP

All'Isola dei Famosi, le tensioni tra il gruppo dei giovani e i Senatori non si riescono a placare: nuovi scontri e grande parte del gruppo si schiera contro Mario Adinolfi.

Il clima sull’Isola dei Famosi si fa sempre più incandescente e, nella puntata del daytime andata in onda ieri pomeriggio, è scoppiata una delle liti più accese di questa edizione. A innescare il conflitto è stata Chiara Balistreri, una delle naufraghe più giovani del gruppo, che si è detta profondamente infastidita da alcune frasi udite poco prima, pronunciate da Mario Adinolfi con tono che lei ha definito “tronfio e arrogante”.

Isola 2025, Chiara Balistreri, Tersanna Pugliese e Cristina Plevani attaccano Mario Adinolfi

Secondo il racconto di Chiara, Adinolfi si sarebbe vantato apertamente con Alessia Fabiani e Dino Giarrusso per l’eliminazione progressiva dei concorrenti più giovani, mentre i due ridacchiavano divertiti a bordo acqua.

“Dite tanto dei giovani, ma qui qualcuno è peggio! Spero che da fuori si veda la frustrazione di certi personaggi. Ho sentito Mario che diceva ‘gli abbiamo rotto il c**o ai giovani, siamo dieci a tre’. E con lui Alessia e Dino, le sue ancelle ridevano.”

La giovane naufraga ha condiviso il suo disappunto anche con gli altri concorrenti, dando voce a una frustrazione generazionale che da giorni covava sotto la superficie. Ma la miccia è esplosa definitivamente quando Adinolfi, avvicinandosi con tono alterato a Chiara, ha dato il via a uno scontro verbale durissimo:

“Ma che c’avete con ste facce torbe? C’hai 20 anni, oh! Ma ancora c’hai questa faccia? Ma sorridi, amica mia! Ma sorridi! Tu non capisci nulla, sorridi.”

Chiara ha cercato di mantenere la calma, replicando con fermezza alle accuse:

“Io sorrido sempre! Non capisci! Sto cercando di spiegare che chi ha mollato, come una Camila, un Nunzio o uno Spadino, non avevano paura di competere con te Mario, che non ti alzi dal letto, oppure con Dino o con Omar. Quindi non è che li avete fatti fuori.”

Queste parole hanno fatto infuriare Adinolfi, che ha accusato la compagna di mancare di rispetto e di aver fatto un riferimento poco velato alla sua condizione fisica:

“Se non capisci, chiedi! E porta rispetto! Tu devi portarmi rispetto! Ricorda di portare rispetto! Tu fai continui riferimenti al mio ostacolo fisico. Io non capisco le ragioni del vostro astio, noi vi abbiamo dato tutto e voi vi lamentate! Mi manchi di rispetto a riferirti al mio fisico.”

Chiara non ha lasciato correre e ha prontamente replicato, negando ogni intento offensivo:

“Io non ho mai detto che tu sei svantaggiato, sei tu che hai detto che hai fatto fuori tutti i giovani! Manchi di rispetto se ti metti a ridere dicendo che hai rotto il c**o ai ragazzi.”

A quel punto la situazione è degenerata: Adinolfi ha alzato ulteriormente i toni, puntando il dito contro la ragazza e rifiutandosi di calmarsi:

“Io non accetto di farmi mettere sotto processo o di farmi insultare da voi! Non abbasso la voce con nessuno, lo faccio quando mi pare a me. Tu non capisci quello che si dice! Quando non capisci devi chiedere, impara a chiedere!”

Al termine dello scontro, Chiara ha registrato un confessionale in cui ha spiegato il suo punto di vista con parole molto dure nei confronti del compagno di avventura:

“È vero, non si è alzato dal letto e non è un insulto, è la verità, oltre al fatto che lui è il primo a descriversi, a trattarsi come diverso. Quindi non ho detto assolutamente niente di offensivo nei suoi confronti, anzi, Mario forse pensava di parlare con una ventenne sciocca, frivola e quindi di farmi passare per quella che non sono. Non era mio intento insultare Mario, anzi ci ha provato perché questo è il suo gioco, essendo che non può fare altro. Io ieri l’ho nominato apposta perché le sue ideologie, i suoi modi e il suo personaggio a me mi fanno vomitare.”

La Balistreri non è stata l'unica naufraga tra i giovani ad aver scontri con Adinolfi. Anche Teresanna Pugliese e Cristina Plevani hanno avuto da ridire sul comportamento dell'ex deputato. Teresanna ha raccontato di aver sentito una conversazione che l’ha profondamente irritata. Secondo quanto riferito dalla naufraga, Adinolfi, in compagnia di Alessia Fabiani e Dino Giarrusso – da lei definiti sarcasticamente “le sue ancelle” – avrebbe riso e vantato ad alta voce che i senatori avevano “rotto il c**o ai giovani, 10 a 3”, riferendosi al fatto che della squadra originaria dei giovani ormai ne restavano solo tre.

La Pugliese ha espresso il suo disappunto parlando di “commenti del ca**o da uno di 50 anni” e ha criticato con durezza l’atteggiamento irrispettoso e derisorio dei tre, paragonandoli a ragazzini intenti a ridere di una conquista non proprio sportiva.

A darle man forte è intervenuta Cristina Plevani, che ha dichiarato senza mezzi termini che, secondo lei, Adinolfi sa solo parlare e fomentare discussioni, affermando che alcuni naufraghi lo seguirebbero ciecamente, come se fossero sotto il suo incantesimo.

Teresanna ha rincarato la dose, ribadendo che Adinolfi, non potendo contribuire fisicamente o praticamente alla vita sull’isola, avrebbe trovato nel ruolo di “predicatore” e “narratore” il suo unico modo per restare al centro dell’attenzione. Cristina ha poi sottolineato che ognuno dovrebbe esprimere le proprie opinioni senza arrogarsi il diritto di parlare a nome di un intero gruppo, riferendosi anche alle riunioni che Adinolfi aveva iniziato a convocare al mattino, quasi volesse guidare il gruppo come un capo.

"Le sue ideologie, i suoi modi e il suo personaggio mi fanno vomitare"



QUESTA REGINA pic.twitter.com/9UPAfKhPj9 — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) May 23, 2025

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi