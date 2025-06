Isola dei Famosi, chi vincerà? Le quote dei bookmakers, c'è un favorito

News VIP

Le quote per il vincitore dell’Isola dei Famosi: ecco il naufrago che potrebbe trionfare nella diciannovesima edizione del reality.

Chi vincerà L’Isola dei Famosi 2025? Mancano solo due giorni alla finale della nuova edizione del reality show, quest’anno condotto da Veronica Gentili, affiancata in studio da Simona Ventura e con Pierpaolo Pretelli dall’Honduras.

Isola 2025, Omar Fantini è concorrente favorito per la vittoria

Uno tra Mario Adinolfi, Teresanna Pugliese, Jey Lillo, Loredana Cannata e Cristina Plevani si aggiudicherà la vittoria. Dopo i vari televoti e le indicazioni fornite dalle principali piattaforme di scommesse, è possibile farsi un’idea piuttosto chiara su chi potrebbe essere il favorito assoluto.

Il nome su cui tutti i bookmaker sembrano concordare è quello di Omar Fantini. Le sue quote sono le più basse in assoluto – tra 2.50 e 3.00 – a indicare una probabilità di vittoria decisamente più alta rispetto agli altri concorrenti. Il comico, molto apprezzato dal pubblico per la sua simpatia, ironia e capacità di adattamento, sta raccogliendo un consenso crescente che potrebbe trasformarsi in trionfo nella finalissima.

Subito dietro, troviamo Teresanna Pugliese e Cristina Plevani, con quote stabili intorno al 4.00 e 5.00. Entrambe hanno costruito un percorso solido sull’isola, ma secondo gli analisti le loro chance di vittoria sono inferiori rispetto a quelle di Fantini.

Destano sorpresa le quote più alte per concorrenti come Loredana Cannata, oscillanti tra 6.00 e 8.00,. Anche Mario Adinolfi, nonostante sia arrivato in finale, non sembra convincere i bookmaker, con quote ferme a 6.00.

Le quote basse rappresentano la percezione dei bookmaker basata su dati, tendenze e probabilità. Un valore di 2.50 per Fantini significa che è considerato altamente favorito, e puntare su di lui porterebbe un guadagno minore, proprio perché il suo successo è visto come il più probabile. Mentre si avvicina la serata finale, i giochi non sono ancora chiusi. I televoti finali, i colpi di scena e il pubblico a casa potrebbero ancora riscrivere il destino dell’edizione 2025. Ma, almeno per ora, Omar Fantini è l’uomo da battere.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi