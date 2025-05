Isola dei Famosi, chi sarà l'eliminato tra Patrizia Rossetti, Alessia Fabiani e Mirko Frezza? I sondaggi

News VIP

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il quarto appuntamento con L'Isola dei Famosi. Al televoto si sfidano Patrizia Rossetti, Alessia Fabiani e Mirko Frezza. Chi sarà l'eliminato? Ecco cosa dicono i sondaggi

Nella puntata di stasera ci sarà una nuova eliminazione. Chi dovrà dire addio per sempre all'avventura all'Isola? Sono tre i concorrenti in nomination.

A rischiare, secondo i sondaggi online, sarebbero Alessia Fabiani e Mirko Frezza.

Sul forum dell'Isola. Al primo posto si posiziona Patrizia Rossetti con il 44%, al secondo posto, Alessia Fabiani e Mirko Frezza con le stesse percentuali.

Sul Reality Edition, Al primo posto Patrizia Rossetti con il 48%, al secondo Mirko Frezza con il 36% e al terzo Alessia Fabiani con il 16%.

Isola dei Famosi: le anticipazioni di mercoledì 28 maggio

Stasera, mercoledì 28 maggio, in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il programma condotto Veronica Gentili e prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. In studio nel ruolo di opinionista Simona Ventura. In collegamento dall’Honduras, Pierpaolo Pretelli.

Tre nuovi ingressi porteranno una ventata di novità sulle spiagge di Cayo Cochinos: Ahlam El Brinis, Jey Lillo e Jasmin Salvati entreranno a far parte del gruppo. I giovani rinforzi saranno subito messi alla prova.

A proposito, prosegue lo scontro generazionale tra i naufraghi che risente anche di una lotta alla sopravvivenza più dura di sempre: c’è chi regge e chi invece cade.

Infine, nel corso della serata ci sarà una nuova eliminazione. Al televoto sono finiti Mirko, Alessia e Patrizia: chi dovrà abbandonare l’Isola?

