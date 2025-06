Isola dei Famosi, chi sarà l'eliminato tra Mirko Frezza, Chiara Balistreri e Teresanna Pugliese? I sondaggi

News VIP

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il settimo appuntamento con L'Isola dei Famosi. Al televoto si sfidano Mirko Frezza, Chiara Balestrieri e Teresanna​​. Chi sarà l'eliminato ? Ecco cosa dicono i sondaggi.

Nella puntata di stasera ci sarà una nuova eliminazione. Chi dovrà dire addio per sempre all'avventura all'Isola? Sono tre i concorrenti in nomination.

A rischiare, secondo i sondaggi online, sarebbe Chiara Balestrieri. Il naufrago che sarà eliminato, potrà decidere se continuare la sua avventura su L'ultima Spiaggia dove, al momento, risiedono Paolo Vallesi, Dino Giarrusso, Ahlam El Brinis e Jasmin Salvati

Sul forum dell'Isola, Al primo posto si posiziona Teresanna Pugliese con il 45%, al secondo Mirko Frezza con il 27% e al terzo, Chiara Balestrieri con il 27%.

Sul Reality Edition, Al primo posto Mirko con il 43%, al secondo Teresanna con il 33% e al terzo Chiara con il 22%.

Isola dei Famosi: le anticipazioni di lunedì 16 giugno

Stasera, lunedì 16 giugno, in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il programma condotto Veronica Gentili e prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. In studio nel ruolo di opinionista Simona Ventura. In collegamento dall’Honduras, Pierpaolo Pretelli.

Visite speciali e sfide a sorpresa per i naufraghi. Sarà una puntata piena di emozioni ma anche di insidie per tutto il gruppo.

Al televoto Mirko Frezza, Chiara Balestrieri e Teresanna Pugliese. Chi dovrà abbandonare il gioco?

Non mancheranno le nomination che saranno sempre più dirette.

Ospite in studio Selvaggia Lucarelli.

