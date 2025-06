Isola dei Famosi, chi sarà l'eliminato tra Jey Lillo, Cristina Plevani e Patrizia Rossetti? I sondaggi

News VIP

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il nono appuntamento con L'Isola dei Famosi. Al televoto si sfidano Jey Lillo, Cristina Plevani e Patrizia Rossetti​​. Chi sarà l'eliminato ? Ecco cosa dicono i sondaggi.

Nella puntata di stasera ci sarà una nuova eliminazione. Chi dovrà dire addio per sempre all'avventura all'Isola? Sono tre i concorrenti in nomination.

I sondaggi online sono piuttosto incerti. Il naufrago che sarà eliminato, potrà decidere se continuare la sua avventura su L'ultima Spiaggia dove, al momento, risiedono Paolo Vallesi, Dino Giarrusso, Ahlam El Brinis e Jasmin Salvati

Sul forum dell'Isola, Al primo posto si posiziona Cristina Plevani con il 43%, al secondo Patrizia con il 31% e al terzo, Jey con il 25%.

Su Reality Edition, Al primo posto Jey con il 36%, al secondo Patrizia con il 35% e al terzo Cristina con il 29%.

Isola dei Famosi: le anticipazioni di mercoledì 25 giugno

Stasera, mercoledì 25 giugno, in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con L’Isola dei Famosi, il programma condotto Veronica Gentili e prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. In studio nel ruolo di opinionista Simona Ventura. In collegamento dall’Honduras, Pierpaolo Pretelli.

La serata si preannuncia ricca di sfide e momenti decisivi: scopriremo i primi quattro concorrenti. Attesi anche duelli appassionanti e un confronto chiarificatore tra Omar Fantini e Dino Giarrusso. Una puntata da non perdere, tra emozioni, strategie e colpi di scena. Jey Lillo, Cristina Plevani e Patrizia Rossetti rischiano di dover abbandonare il gioco a un passo dalla finale.

Ma non saranno gli unici: una seconda eliminazione a sorpresa, con televoto flash, cambierà ancora una volta le carte in tavola.

