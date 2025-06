Isola dei Famosi, chi sarà l'eliminato tra Jasmin Salvati, Loredana Cannata e Teresanna Pugliese? I sondaggi

News VIP

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il sesto appuntamento con L'Isola dei Famosi. Al televoto si sfidano Jasmin Salvati, Loredana Cannata e Teresanna Pugliese​. Chi sarà l'eliminato ? Ecco cosa dicono i sondaggi.

Nella puntata di stasera ci sarà una nuova eliminazione. Chi dovrà dire addio per sempre all'avventura all'Isola? Sono tre i concorrenti in nomination.

A rischiare, secondo i sondaggi online, sarebbe Jasmin Salvati.

Sul forum dell'Isola. Al primo posto si posiziona Loredana Cannata con il 39%, al secondo posto, Teresanna Pugliese con il 38% e al terzo, Jasmin Salvati con il 22%.

Sul Reality Edition, Al primo posto Teresanna Pugliese con il 70%, al secondo Loredana Cannata con il 16% e al terzo Jasmin Salvati con il 14%.

Isola dei Famosi: le anticipazioni di mercoledì 11 giugno

Stasera, mercoledì 11 giugno, in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il programma condotto Veronica Gentili e prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. In studio nel ruolo di opinionista Simona Ventura. In collegamento dall’Honduras, Pierpaolo Pretelli.

Nel corso della scorsa puntata, Jasmin Salvati, Loredana Cannata e Teresanna Pugliese sono finite al televoto e una di loro dovrà abbandonare il gioco.

Già provati dalle settimane trascorse sulle spiagge di Cayo Cochinos, tra accesi confronti con il gruppo e la fame, i naufraghi stasera saranno messi a dura prova. Tutti i concorrenti, infatti, sono a rischio nomination: sarà una serata in cui paure e limiti personali dovranno essere superati, perché ogni errore potrebbe costare caro.

Non è tutto: ci sarà una seconda eliminazione attraverso un televoto flash.

