Isola dei Famosi: Chi è Veronica Gentili? Età, Carriera, Fidanzato. Tutto sulla conduttrice del reality show di Canale5

Conosciamo meglio Veronica Gentili, la conduttrice de L'Isola dei Famosi, reality show di Canale 5!

Scopriamo qualcosa in più su Veronica Gentili, l'attrice e giornalista che da quest'anno è al timone de L'Isola dei Famosi, attraverso qualche curiosità sul suo privato e sulla sua carriera!

Veronica Gentili: Età, Famiglia, Esordi

Veronica Gentili è nata a Roma il 9 luglio del 1982; quindi è del segno del Cancro ed a breve compirà 43 anni. Suo padre era un avvocato, Giuseppe Gentili, e sua madre è una gallerista, Maria Antonietta Santi, detta Netta Vespignani. Il suo fratellastro è Alessandro Vespignani, docente presso la Northeastern University di Boston. Ha studiato al liceo ginnasio statale Terenzio Mamiani, e poi si è diplomata presso l'Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico. Nello stesso, anno, ossia nel 2006, ha debuttato come attrice, regista e sceneggiatrice al Gigi Proietti Globe Theatre con l'Otello di William Shakespeare. Tuttavia, il suo esordio ufficiale nei panni di attrice era avvenuto già nel 1999, recitando in Come te nessuno mai di Gabriele Muccino.

La carriera di Veronica Gentili

Dal 2006 al 2013 ha recitato in diverse fiction, serie TV, lungometraggi e corti; poi, però, ha deciso di mettere in pausa la carriera attoriale per affermarsi in quanto giornalista. Così, nel 2013 ha iniziato a collaborare con il Fatto Quotidiano. Nel 2016, invece, è diventata direttrice della rubrica settimanale Facce di Casta. Al contempo, si è calata nei panni dell'opinionista televisiva di programmi di politica ed attualità, come Piazzapulita su LA7 e Dalla vostra parte su Rete 4. Nel 2018 è diventata la co-conduttrice di Stasera Italia, per poi divenendo la conduttrice a tutti gli effetti. Nel 2020 si è aggiudicata il premio Sulmona di giornalismo, ed in più Forbes Italia l'ha inserita tra le cento donne di successo del nostro Paese. Nello stesso anno ha pubblicato il suo primo libro, Gli immutabili. Nel 2021 è stata scelta come presentatrice di Buoni o cattivi su Italia 1 e Controcorrente su Rete 4. Dal 2023, invece, è al timone de Le Iene su Italia 1, mentre da quest'anno è la conduttrice de L'Isola dei Famosi, noto reality show di Canale 5.

Veronica Gentili: Vita sentimentale e Instagram

La Gentili è piuttosto riservata, dunque si sa molto poco della sua vita privata. In passato, però, le è stato attribuito un flirt con Marco Travaglio; quel che è vero è che sembrerebbe che lei abbia una relazione stabile da circa dieci anni con Massimo Galimberti, docente universitario, sceneggiatore, story editor, consulente editoriale e supervisore artistico. Il suo profilo Instagram ufficiale è @veronicagentili, e conta circa 348.000 follower; sulla sua bio leggiamo: "Conduttrice TV (Le Iene, L'Isola dei Famosi), Giornalista @ilfattoquotidiano, Qui per raccontare, ascoltare e andare #oltretutto".

