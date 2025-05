Isola dei Famosi: Chi è Teresanna Pugliese? Età, Marito, Instagram. Tutto sulla Concorrente del Reality Show di Canale5

News VIP

Conosciamo meglio Teresanna Pugliese, l'ex volto storico di Uomini e Donne che ad oggi è una naufraga del reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili, L'Isola dei Famosi!

Teresanna Pugliese: Età e percorso Uomini e Donne della Concorrente de L'Isola dei Famosi

Teresanna Pugliese è nata a Napoli, in Campania, il 25 luglio del 1987; quindi è del segno del Leone e tra qualche mese compirà 38 anni. Ha avuto un'infanzia un po' complicata a seguito dell'abbandono da parte del padre della sua famiglia. Infatti, si è vista costretta a trasferirsi in un convento, dove alcune suore hanno aiutato la madre a ritrovare una stabilità emotiva ed economica. Nel 2009 ha provato a debuttare sul piccolo schermo prendendo parte al dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. Inizialmente, ha ricoperto il ruolo di corteggiatrice del tronista Samuel Nardi, ma l'anno dopo è salita sul trono. Dato che la sua scelta non era ricaduta sul corteggiatore Francesco Monte, quest'ultimo diventò tronista; lei, conscia di aver commesso un errore, scese di nuovo a corteggiarlo. I due uscirono insieme dalla trasmissione, ma la loro storia d'amore non durò molto lontano dai riflettori.

L'Isola dei Famosi: La carriera di Teresanna Pugliese

Dopo l'esperienza a Uomini e Donne, la Pugliese ha deciso di prendere le distanze dal mondo della TV. Ha iniziato a lavorare come segretaria, e poi come influencer. Nel 2017, però, è tornata in televisione, vestendo i panni di opinionista per alcune trasmissioni della conduttrice Barbara D'Urso, Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Nel 2020, invece, ha preso parte al suo primo reality show, Grande Fratello Vip, ed è arrivata ad un passo dalla finale. Dopodiché, ha preso nuovamente le distanze dal mondo dello spettacolo per dedicarsi ai dei progetti più personali: nel 2021 ha fondato la sua linea di abbigliamento, Manera Project.

Instagram e vita sentimentale di Teresanna Pugliese

Il suo profilo Instagram ufficiale è @teresannabellambriana, che ad oggi conta ben 1 milione di follower. D'altra parte, di certo questo strabiliante numero è destinato a crescere ancora, visto che ora è una delle naufraghe di questa edizione de L'Isola dei Famosi, reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili. Nel 2015 ha dato avvio ad una relazione amorosa con un imprenditore, Giovanni Gentile. Nel 2018 si sono sposati. Inoltre, hanno allargato la famiglia, divenendo genitori per ben due volte: i loro figli si chiamano Francesco e Gioele.

