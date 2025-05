Isola dei Famosi: Chi è Samuele Bragelli? Età, carriera, fidanzata. Tutto sul Concorrente del Reality Show di Canale5

News VIP

Scopriamo qualcosa in più su Samuele Bragelli detto "Spadino", che partecipa al reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili, L'Isola dei Famosi!

Samuele Bragelli: Età e famiglia del Concorrente de L'Isola dei Famosi

Samuele Bragelli è nato a Roma, nel Lazio, nel 1999, quindi quest'anno ha compiuto o deve compiere 26 anni. È cresciuto ad Acilia, borgata romana, e più precisamente nel X Municipio di Roma Sud. Samuele è molto attaccato a questi luoghi, tanto che continua a risiedere qui, nonostante spesso debba spostarsi per questioni lavorative. In merito al rapporto con i suoi genitori, sappiamo che mentre suo padre ha condiviso le scelte lavorative del figlio, divertendosi molto guardandolo in tv, sua madre è stata sempre piuttosto critica. Inoltre, Samuele ha un rapporto speciale con sua nonna.

L'Isola dei Famosi: La carriera di Samuele Bragelli

Samuele lavora come cuoco e maitre di sala in un ristorante della Capitale, zona Trastevere. Infatti, ha sempre avuto una grande passione per il mondo culinario. D'altra parte, non disdegna il mondo dello spettacolo, di cui è entrato a far parte nel 2024, quando è stato scelto per Italia Shore, reality show di MTV Italia. Avendo riscosso grande successo nella prima edizione dello show, la sua presenza è stata riconfermata per la seconda edizione, quella del 2025. Ad oggi, invece, per lui ha avuto inizio una nuova avventura televisiva: è uno dei naufraghi de L'Isola dei Famosi, reality show di Canale 5 condotto dalla giornalista Veronica Gentili.

Instagram e vita sentimentale di Samuele Bragelli

Il suo profilo Instagram ufficiale è @spadino.official, dove attualmente conta circa 94.000 follower. Qui posta perlopiù foto e video diverti, oppure che riguardano la sua quotidianità. In merito alla sua vita sentimentale, è noto che abbia avuto delle relazioni amorose o semplice flirt anche con ragazze conosciute ad Italia Shore, come Jasmin Melika Salvati. Prima di sbarcare in Honduras, invece, è stato beccato insieme ad un'altra naufraga dell'Isola, ossia Ibiza Altea, ma nessuno dei due ha confermato o smentito il rumor.

