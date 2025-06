Isola dei Famosi: Chi è Paolo Vallesi? Età, Canzoni, Figlio. Tutto sul Concorrente del Reality Show di Canale5

News VIP

Conosciamo meglio Paolo Vallesi, il cantante toscano che ad oggi è un naufrago del reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili, L'Isola dei Famosi!

Paolo Vallesi: Età ed Esordi del concorrente de L'Isola dei Famosi

Paolo Vallesi è nato a Firenze, in Toscana, il 18 maggio del 1964; quindi è del segno del Toro ed ha da poco compiuto 61 anni. Da sempre appassionato di musica, ha iniziato a studiare pianoforte all'età di nove anni. Dopodiché, ha cominciato a lavorare in ambito discografico come arrangiatore tra Firenze e Modena; nel 1989, però, ha fatto il suo esordio sul piccolo schermo, prendendo parte al programma Gran Premio con Pippo Baudo. Nello stesso anno, ha partecipato al Festival di Castrocaro, dove è stato notato da un importante produttore, Dado Parisini. Quest'ultimo, nel 1990, gli ha fatto pubblicare il suo primo singolo, Ritornare a vivere/Sta diventando una donna.

L'Isola dei Famosi: La carriera di Paolo Vallesi

Nel 1991 Vallesi ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Le persone inutili, ed ha trionfato nella categoria "Giovani". Così, nel mese di maggio, ha pubblicato il suo primo album intitolato proprio Paolo Vallesi, e che gli farà conquistare il suo primo disco d'oro. L'anno successivo è tornato sul Palco dell'Ariston, dove ha presentato la sua canzone più famosa, ossia La forza della vita. Si è piazzato al terzo posto, ma il brano è diventato una vera e propria hit, posizionandosi al primo posto dei singoli più venduti in Italia. Nel corso degli anni, parallelamente alla carriera da cantante, ha portato avanti anche quella di personaggio televisivo. Infatti, nel 2005 è stato uno dei concorrenti del reality show La Talpa 2, mentre nel 2019 è entrato a far parte del cast del programma televisivo Ora o mai più su Rai 1, ed ha vinto. Nello stesso anno ha pubblicato la sua autobiografia, La forza della (mia) vita. Ad oggi, invece, è uno dei naufraghi de L'Isola dei Famosi, reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili.

Instagram e vita sentimentale di Paolo Vallesi

Come ha raccontato in un'intervista a Vanity Fair, Vallesi si è separato dalla madre di suo figlio, Francesco (25enne), quando aveva 38 anni; i due stavano insieme da quando lui aveva 18 anni. Attualmente, dovrebbe essere sentimentalmente impegnato con una donna di nome Sara. Il suo profilo Instagram ufficiale è @paolovallesireal, che conta circa 24.900 follower; questo numero, vista la sua partecipazione a L'Isola dei Famosi, è sicuramente destinato a crescere.

