Isola dei Famosi: Chi è Omar Fantini? Età, Radio, Moglie. Tutto sul Concorrente del Reality Show di Canale5

Scopriamo qualcosa in più su Omar Fantini, il concorrente del reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili, L'Isola dei Famosi, che ama far ridere le persone!

Omar Fantini: Età ed Esordi del Concorrente de L'Isola dei Famosi

Omar Fantini è nato a Bergamo, in Lombardia, il 28 gennaio del 1973; quindi è del segno dell'Acquario ed ha 52 anni. Ha capito ben presto di volersi ritagliare il suo posto nel mondo dello spettacolo, e così nel 1994 ha iniziato a studiare all'Acting Center diretto da Richard Gordon. Nel 1999, invece, ha cominciato ad esibirsi in alcuni spettacoli di cabaret. Tuttavia, ha esordio sul piccolo schermo sull'emittente televisiva privata Odeon TV.

L'Isola dei Famosi: La carriera di Omar Fantini

Ha trovato il successo prendendo parte ad alcuni programmi Mediaset, primo fra tutti Ciro presenta Visitors. Lo ritroviamo in seguito in molte altre trasmissioni, come: Sputnik, Colorado, Super Ciro, Love Bugs, Zelig Off, Honolulu. Ha avuto anche delle esperienze come co-conduttore o conduttore: è stato al timone di MTV on the Beach, Space Girls, Central Station, Metropolis, Provato per voi, House of Gag. Nel 2004, in più, ha dato avvio alla sua carriera da radiofonico con un'esperienza su Radio 105 in Lo Zoo di 105. Ad oggi, oltre ad essere un insegnante presso il laboratorio artistico Ridi'n'Garage e speaker di Discoradio, è al suo primo reality show: è uno dei concorrenti de L'Isola dei Famosi, reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili.

Vita sentimentale e Instagram di Omar Fantini

Nel 2013 è convolato a nozze con Francesca, con la quale aveva una relazione amorosa da quando aveva 16 anni. Dal loro amore sono nati due figli, Edoardo e Caterina, ma ormai non stanno più insieme: si sono separati nel 2022. Dopodiché, si è fidanzato con Zahra Chokri. Li possiamo vedere insieme sul suo profilo Instagram ufficiale, @omarfantini, che attualmente conta circa 42.000 follower.

