Isola dei Famosi: Chi è Mirko Frezza? Storia, Carcere, Moglie. Tutto sul Concorrente del Reality Show di Canale5

Conosciamo meglio Mirko Frezza, l'attore ex detenuto che ora partecipa al reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili, L'Isola dei Famosi!

Mirko Frezza: Età e Storia del Concorrente de L'Isola dei Famosi

Mirko Frezza è nato a Roma, nel Lazio, il 15 settembre del 1973; quindi è del segno della Vergine ed ha 51 anni, anche se tra qualche mese ne compirà 52. Cresciuto nella periferia della Capitale, Tor Cervara, e con un padre criminale, ha iniziato ben presto a commettere dei piccoli reati che, alla fine, lo hanno portato ad una condanna di otto anni di carcere. Una volta tornato a piede libero, ha deciso di provare a darsi da fare per dare una chance alle periferie; così, ha fondato il comitato di quartiere "Casale Caletto", e ne è divenuto il presidente.

Isola dei Famosi: La carriera di Mirko Frezza

L'attore Alessandro Borghi lo ha notato, e, oltre ad instaurare con lui un rapporto d'amicizia, lo ha instradato nel mondo dello spettacolo. Dopo aver iniziato come capogruppo e poi come stunt-man, è diventato attore nel 2014, lavorando nella pellicola Qual è il tuo segno?. Nel 2016 ha ottenuto un ruolo in Fratelli di sangue e quello di protagonista ne Il più grande sogno, film diretto da Michele Vannucci proprio con Borghi. La pellicola è incentrata sull'esperienza dietro le sbarre di Frezza e sul suo riscatto sociale. Nello stesso anno è stato scelto da Furio Lattanzi per una parte nella serie poliziesca Rocco Schiavone. D'altra parte, anche la sua parte nella fiction del 2021, Un professore, gli ha regalato una certa popolarità. Nel 2018, invece, è entrato a far parte del cast di Spericolata di Marco Ponti, Dogman di Matteo Garrone e Quanto basta di Francesco Falaschi. Dal 2019 al 2024 lo ritroviamo in: A mano disarmata, Appena un minuto, Tenebra, Golia, Prima di dire addio, Avete mai avuto paura?, Mya, Amici per caso. Inoltre, nel 2018 ha partecipato al suo primo reality show, Pechino Express, che all'epoca andava in onda su Rai2; ad oggi sta partecipando al suo secondo reality, L'Isola dei Famosi, condotto da Veronica Gentili su Canale 5.

Instagram e vita sentimentale di Mirko Frezza

Frezza è sposato con una donna di nome Vittoria. Dalla loro storia d'amore sono nati tre figli. Lui definisce la moglie colei la quale è stata in grado di aiutarlo ad uscire dal "tunnel", e a diventare un uomo migliore. Il suo profilo Instagram ufficiale è @mirko.frezza, e ad oggi conta circa 33.000 follower. Leggendo la sua bio scopriamo che ha anche un podcast su YouTube, Fuori Posto - Storie di destini piegati. Si tratta di un format in cui Frezza racconta la storia di chi "ha avuto il coraggio di scegliere diversamente, di rischiare, di cambiare".

