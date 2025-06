Isola dei Famosi: Chi è Mario Adinolfi? Età, Sorella, Instagram. Tutto sul Concorrente del Reality Show di Canale5

News VIP

Conosciamo meglio uno dei concorrenti in gara del reality show di Canale 5, L'Isola dei Famosi, il giornalista e politico Mario Adinolfi!

Scopriamo qualcosa in più su Mario Adinolfi, il giornalista e politico romano che ora partecipa al reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili, L'Isola dei Famosi!

Mario Adinolfi: Età, Famiglia ed Esordi del Concorrente de L'Isola dei Famosi

Mario Adinolfi è nato a Roma, nel Lazio, il 15 agosto del 1971; quindi è del segno del Leone e quest'anno compirà 54 anni. Lui è il figlio di un attore e dirigente statale, Ugo Adinolfi, e di una donna di origini australiane di nome Louis; la sorella, invece, è morta suicida. Adinolfi ha studiato e si è laureato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Roma "La Sapienza". Dopodiché, ha iniziato a scrivere degli articoli per i quotidiani cattolici come Avvenire, Europa, Il Popolo La Discussione, Radio Vaticana. Nel 1997 ha superato l'esame per l'iscrizione all'albo dei giornalisti, ottenendo persino il premio Ilaria Alpi per il miglior esame sostenuto.

L'Isola dei Famosi: La carriera di Mario Adinolfi

Dal 1996 al 2001 ha lavorato in Rai, al TG1. Inoltre, è stato autore e conduttore di trasmissioni televisive e radiofoniche per l'emittente pubblica e varie emittenti private. Nel 2001, invece, è stato nominato responsabile della comunicazione dell'Istituto per il Commercio Estero. Dal 2005 al 2010 ha condotto Contro Adinolfi, un programma di interviste per Nessuno TV e su Radio Città Futura, mentre dal 2007 al 2008 ha diretto Pugni in Tasca su MTV Italia. Dal 2015 tiene una rubrica settimanale intitolata Il mormorio di un vento leggero per Radio Maria. Accanto alla carriera di giornalista, però, c'è quella di politico. Inizialmente militava per Democrazia Cristiana, poi nell'area centrista del centro-sinistra. In seguito, ha persino fondato un movimento, Democrazia Diretta, con cui si è candidato a sindaco di Roma, ottenendo tuttavia solo lo 0,1% dei consensi. Dopodiché è tornato a far parte del PD, fino al 2011, quando ha scelto di lasciarlo definitivamente. Nel 2016 ha fondato insieme a Gianfranco Amato e Nicola di Matteo il partito de Il Popolo della Famiglia, ispirato ai valori cristiani; nel 2022 ha fondato la coalizione Alternativa per l'Italia con Simone di Stefano. Inoltre, è stato il primo italiano ad arrivare in finale al World Poker Tour, posizionandosi sesto, ed è un noto personaggio televisivo: spesso viene invitato in TV come opinionista, e ad oggi è uno dei naufraghi de L'Isola dei Famosi, reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili.

Vita sentimentale e Instagram di Mario Adinolfi

All'età di vent'anni Adinolfi è convolato a nozze con Elena Banzi; i due hanno avuto una figlia, Livia. Dieci anni dopo, però, hanno divorziato. Nel 2013 si è risposato con Silvia Pardolesi a Las Vegas. Dal loro amore sono nate due figlie. Il suo profilo Instagram ufficiale è @marioadinolfi71, che ad oggi conta circa 98.500 follower. Sulla sua bio leggiamo: "Classe 1971, fondatore del Popolo della Famiglia, sposato con Silvia e padre di tre figlie, scrittore e pokerista, il suo ultimo libro è Senza Dio".

