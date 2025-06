Isola dei Famosi: Chi è Loredana Cannata? Età, Marito, Instagram. Tutto sulla Concorrente del Reality Show di Canale5

News VIP

Scopriamo qualcosa in più sull'attrice Loredana Cannata, ora concorrente del reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili, L'Isola dei Famosi!

Conosciamo meglio Loredana Cannata, l'attrice siciliana che ad oggi è una naufraga del reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili, L'Isola dei Famosi!

Loredana Cannata: Età e Origini della Concorrente de L'Isola dei Famosi

Loredana Cannata è nata a Ragusa, in Sicilia, il 14 luglio del 1975; quindi è del segno del Cancro e quest'anno compirà 50 anni. Appassionata di recitazione sin da piccola, ha studiato Arte Drammatica presso l'Accademia Sharoff della Capitale. Dopodiché, ha iniziato a muovere i primi passi da attrice calcando palcoscenici teatrali. Nel 1999, invece, ha esordito sul grande schermo recitando in Maestrale di Sandro Cecca, mentre l'anno dopo, nel 1999, ha debuttato come protagonista del film La donna lupo di Aurelio Grimaldi. Anche il suo esordio sul piccolo schermo risale al 1999, quando ha ottenuto una parte in Villa Ada di Pier Francesco Pingitore.

L'Isola dei Famosi: La carriera di Loredana Cannata

Tra le varie pellicole in cui ha recitato ci sono: Senso '45 di Tinto Brass, Magnifica presenza, Napoli velata, La dea fortuna, Nuovo Olimpo e Diamanti di Ferzan Ozpetek, Youth - La giovinezza di Paolo Sorrentino, Non è vero ma ci credo di Stefano Anselmi. Per la TV, invece, annoveriamo: Il bello delle donne, La caccia, Provaci ancora prof, Viso d'angelo, Le fate ignoranti, Libera. Inoltre, si è anche affermata come personaggio televisivo, prima partecipando al programma cult di Rai 1, Ballando con le Stelle, ed ora a L'Isola dei Famosi, reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili. Per finire, da anni è un'attivista. Anzitutto, è la presidentessa dell'associazione Sesto Sole, grazie alla quale porta avanti progetti di salute per le comunità più povere del sud del Messico. Nel 2003 è stata autrice e regista di Insurgentes, un documentario proprio sulla resistenza di quelle comunità indigene, e nel 2006 de L'alba del Sesto Sole, sempre incentrato sulla lotta zapatista.

Instagram e vita sentimentale di Loredana Cannata

Attualmente dovrebbe essere single. Tuttavia, ha raccontato in diverse occasioni di aver avuto delle storie molto turbolente in passato, come ad esempio quella con un ex fidanzato violento. Forse anche per questo motivo ha deciso di non volersi sposare.

Avevo16 anni, ero in Sicilia e lui era più grande di me. Si è dimostrato da subito violento. Tra noi è finita dopo un anno e mezzo ed io mi sono ripresa nel tempo, ma non cerco rapporti tradizionali. Voglio vivere la mia vita in maniera libera.

Il suo profilo Instagram, invece, è @loredana.cannata, e conta circa 15.900 follower. Sulla sua bio leggiamo: "Attrice, Attivista, Scrittrice, Diritti degli animali, Diritti della natura, Vegana crudista, Messaggera del cambiamento quantico e della nuova Terra".

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.