Isola dei Famosi: Chi è Leonardo Brum? Età, carriera, Instagram. Tutto sul Concorrente del Reality Show di Canale5

Conosciamo meglio Leonardo Brum, il modello ed attore brasiliano che ha deciso di ritirarsi dal reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili, L'Isola dei Famosi!

Leonardo Brum: Età e segno zodiacale del Concorrente de L'Isola dei Famosi

Leonardo Brum è nato a Rio de Janeiro, in Brasile, nel 1990; dunque quest'anno ha compiuto o deve compiere 35 anni. Ha ben presto iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda ed è stato subito notato sia dalle agenzie brasiliane che da quelle estere. Così, è arrivato in Europa, più precisamente in Italia, a Milano. Nel Belpaese ha attirato l'attenzione dei più grandi marchi del mondo, come Dolce&Gabbana oppure Gucci. Tuttavia, è riuscito a ritagliarsi il suo spazio anche in Germania e negli Stati Uniti d'America.

L'Isola dei Famosi: La carriera di Leonardo Brum

Leonardo è un modello, ma non solo: ha anche avuto esperienze attoriali. Ora, sta tentando di affermarsi anche in televisione. Infatti, è stato uno dei naufraghi della nuova edizione del reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili, ossia L'Isola dei Famosi. Tuttavia, ha già vissuto qualche momento di grande sconforto, tanto che alla fine ha deciso di abbandonare il gioco.

Instagram e vita sentimentale di Leonardo Brum

Il suo profilo Instagram ufficiale è @leonardobruum, che al momento conta circa 55.000 follower. Di certo, questo numero è destinato a crescere grazie alla sua partecipazione all'Isola. Sulla sua bio leggiamo "God first", il che lascia intendere la sua grande fede in Dio, per lui una priorità. Grazie ai post che pubblica scopriamo che è un grande sportivo, tanto che gliene piacciono diversi, tra cui il calcio, il surf ed il jujitsu. Inoltre, evidentemente, è molto legato alla sua famiglia, ai suoi amici, e gli piace parecchio viaggiare e stare nella natura. Non c'è traccia di una fidanzata, quindi non dovrebbe essere sentimentalmente impegnato.

