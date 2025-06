Isola dei Famosi: Chi è Jey Lillo? Età, Maria Esposito, Instagram. Tutto sul Concorrente del Reality Show di Canale5

News VIP

Scopriamo qualcosa in più su Jey Lillo, l'illusionista campano che ora partecipa al reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili, L'Isola dei Famosi!

Jey Lillo: Età ed Esordi del Concorrente de L'Isola dei Famosi

Gennaro Lillo, in arte Jey Lillo, è nato a Napoli, in Campania, nel 1997; quindi quest'anno ha compiuto o compirà 28 anni. Non lo sappiamo di preciso, così come non possiamo conoscere il suo segno zodiacale, visto che non è nota la sua data di nascita. Sin da bambino ha mostrato un grande interesse per il mondo della magia, tanto che ha ben presto iniziato ad esibirsi a feste ed eventi; dopodiché, ha cominciato a pubblicare i video dei suoi trucchi da illusionista sui social, ed ha acquisito poco a poco una certa popolarità. In particolar modo, ha raggiunto un numero di follower degno di nota su TikTok.

L'Isola dei Famosi: La carriera di Jey Lillo

Dal momento che è diventato piuttosto popolare sui social, è riuscito poi ad approdare in televisione. Infatti, ha partecipato a due importanti trasmissioni TV, ossia Tu sì que vales e Ciao Darwin. Quest'anno, invece, sono arrivate due occasioni d'oro per lui: la prima è rappresentata dalla partecipazione a Pechino Express, reality itinerante di Sky, dove è stato uno dei concorrenti insieme a suo fratello Checco, con il quale formava la coppia dei "Magici"; la seconda è rappresentata da un altro reality show, quello di Canale 5 condotto da Veronica Gentili, L'Isola dei Famosi. Insieme a Ahlam El Brinis e Jasmin Melika Salvati è uno dei nuovi naufraghi.

Vita sentimentale e Instagram di Jey Lillo

Non sappiamo se attualmente sia impegnato oppure single, ma nel 2023 si vociferava che stesse frequentando l'attrice che in Mare Fuori, la famosa fiction italiana, interpreta Rosa Ricci, ossia Maria Esposito. Benché siano stati paparazzati insieme, nessuno dei due ha mai confermato il pettegolezzo. Il suo profilo Instagram ufficiale, @jeylillo, conta circa 241.000 follower, e non c'è traccia di una partner. D'altro canto, qui Lillo pubblica perlopiù video in cui mostra i suoi numeri da mago che, spesso e volentieri, coinvolgono i vip.

