Isola dei Famosi: Chi è Jasmin Melika Salvati? Età, Fidanzato, Instagram. Tutto sulla Concorrente del Reality Show di Canale5

Conosciamo meglio una delle concorrenti in gara del reality show di Canale 5, L'Isola dei Famosi, l'influencer di origini egiziane Jasmin Melika Salvati!

Jasmin Melika Salvati: Età e Origini della Concorrente de L'Isola dei Famosi

Jasmin Melika Salvati è nata in Egitto nel 2002, quindi ad oggi ha 23 anni. Aveva soltanto 2 anni quando è stata adottata da una famiglia italiana, ecco il perché del suo cognome. Con i genitori adottivi vive a Ladispoli, in provincia di Roma. All'età di 13 anni, invece, ha ritrovato la madre biologica ed ha anche conosciuto i suoi due fratelli, i quali sono stati adottati da un'altra famiglia italiana.

L'Isola dei Famosi: La carriera di Jasmin Melika Salvati

Stiamo parlando di un'influencer che da poco si è anche affacciata al mondo del piccolo schermo. In molti credono che abbia partecipato a Temptation Island, ma non è così; invece, nel 2022 ha preso parte alla quarta stagione del reality show di MTV, Ex on the Beach, mentre nel 2024 è entrata a far parte del cast della prima edizione di un altro reality di MTV, Italia Shore. Nel corso della sesta puntata del programma, però, è stata espulsa per essere stata aggressiva nei confronti di un'altra concorrente. Attualmente, però, è una delle nuove naufraghe de L'Isola dei Famosi, reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili.

Instagram e vita sentimentale di Jasmin Melika Salvati

Il suo profilo Instagram ufficiale è @jasminsalvati_, e ad oggi conta circa 249.000 follower. Tra i post che pubblica non c'è traccia di un partner, ed in effetti dovrebbe essere single. Sappiamo però che ha avuto una relazione amorosa con Spadino, Samuele Bragelli, conosciuto nel 2024 proprio all'interno di Italia Shore. I due ex, tuttavia, non potranno incontrarsi sull'Isola, visto che Spadino si è da poco ritirato.

