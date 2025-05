Isola dei Famosi: Chi è Ibiza Altea? Età, fidanzato, figlio. Tutto sulla Concorrente Esclusa dal Reality Show di Canale5

News VIP

Scopriamo qualcosa in più su Ibiza Altea, la modella ed attrice che è stata esclusa all'ultimo momento dal reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili, L'Isola dei Famosi!

Ibiza Altea: Età ed origini del Concorrente de L'Isola dei Famosi

Ibiza Altea è nata negli Stati Uniti, più precisamente in Georgia, nel 1999; quindi, quest'anno ha compiuto o deve compiere 26 anni. Nonostante il luogo di nascita, ha anche origini italiane; infatti, suo padre è Angelo Altea, ex deputato e giornalista dell'Unione Sarda di Nuoro, in Sardegna. Sua madre, invece, è americana: il suo nome è Priscilla Wilkes, ed ha lavorato per tanti anni come modella. A quanto pare, è proprio dalla mamma che Ibiza ha ereditato la sua grande passione per il mondo della moda e della bellezza in generale. Sin da piccola ha sempre viaggiato molto, ed ama tanto l'America quanto l'Italia, in particolare la Sardegna, dove spesso va a rilassarsi. Inoltre, è proprio nel Belpaese che ha studiato: ha frequentato l'Istituto Aeronautico San Filippo Neri a Vincenza, dove si è trasferita con i genitori.

L'Isola dei Famosi: La carriera di Ibiza Altea

Ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo, ed indossato abiti di brand importanti. Oltre a lavorare come modella, si sta anche affermando nel mondo del cinema. Infatti, spera di diventare ben presto un'attrice professionista. Attualmente, però, si sta facendo strada in televisione. Ha partecipato ad un programma TV, Too Hot To Handle, un reality show "piccante" prodotto da Fremantle, ed ora avrebbe dovuto essere una delle concorrenti ufficiali de L'Isola dei Famosi, reality show di Canale 5 condotto dalla giornalista Veronica Gentili; tuttavia, all'ultimo momento, a causa "di una serie di ragioni", è stata esclusa.

Instagram e vita sentimentale di Ibiza Altea

Il suo profilo Instagram ufficiale è @ibizaaltea, che conta circa 8.000 follower. Sulla sua bio leggiamo che si definisce un'attrice e una modella, ma anche una "esperta della vita", e che si è stabilita nel Nord Italia, a Milano. I post sono perlopiù dedicati al suo lavoro, ma ce ne sono anche alcuni dedicati a suo figlio, il piccolo Angel Gabriel di 5 anni. Quest'ultimo è frutto della storia d'amore tra Ibiza e Davide Pilotto che, purtroppo, è tragicamente scomparso nel 2020 a causa di un incidente stradale. Lei stessa si definisce "una mamma vedova". Ad oggi, lei dovrebbe essere single. Prima di sbarcare in Honduras, però, è stata avvistata con un altro naufrago, Spadino; nessuno dei due ha confermato o smentito il flirt.

