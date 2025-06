Isola dei Famosi: Chi è Dino Giarrusso? Età, Moglie, Partito. Tutto sul Concorrente del Reality Show di Canale5

News VIP

Conosciamo meglio uno dei concorrenti in gara del reality show di Canale 5, L'Isola dei Famosi, il giornalista Dino Giarrusso!

Dino Giarrusso: Età ed Esordi del Concorrente de L'Isola dei Famosi

Dino Giarrusso è nato a Catania, in Sicilia, l'11 settembre del 1974; quindi è del segno della Vergine e quest'anno compirà 51 anni. Nel 1997 si è laureato in Scienze della Comunicazione presso l'Università degli Studi di Siena. Dopodiché, ha iniziato a lavorare come giornalista collaborando con La Repubblica, L'Unità e La Sicilia; inoltre, è stato un autore televisivo per alcune testate locali, come Antenna Sicilia, ed ha girato diversi spot televisivi e documentari.

L'Isola dei Famosi: La carriera di Dino Giarrusso

Nel 1999 Giarrusso ha girato il cortometraggio La Fine, ambientato alla Festa de L'Unità di Modena. Il regista Ettore Scola lo ha notato e gli ha proposto una collaborazione come suo aiuto-regista. Poi, lo diventerà anche per altri, come Marco Risi, Ricky Tognazzi ed Alessandro Piva. Ha scritto qualche sceneggiatura per il cinema e per la televisione, come la pellicola Il padre e lo straniero di Ricky, con Alessandro Gassmann, che gli è valso il premio per la Miglior Sceneggiatura al Festival del Cairo. Tuttavia, ha anche recitato in piccoli ruoli nelle fiction, come Il papa buono o Provaci ancora prof. Dal 2014 al 2018 è stato un inviato del noto programma TV di Italia 1 Le Iene. Nel 2018, invece, si è candidato alla Camera dei deputati per il Movimento 5 Stelle ed è stato eletto, ma nel 2022 ha deciso di lasciarlo. Dal 2025 è il direttore editoriale del quotidiano L'identità e conduttore radiofonico di In Dino Veritas su Radio Cusano Campus.

Vita sentimentale e Instagram di Dino Giarrusso

Il suo profilo Instagram ufficiale è @dinogiarrusso, e conta circa 36.600 follower. Questo numero è sicuramente destinato a crescere, visto che attualmente è uno dei naufraghi de L'Isola dei Famosi, celebre reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili. Sulla sua bio leggiamo: "Prima tanto cinema, poi Le Iene, poi deputato al Parlamento Europeo, eletto con 117.211 preferenze. Poi ancora giornalista e uomo libero sempre". Qui, tra i molteplici post dedicati al suo lavoro, è possibile rintracciare qualche foto della sua famiglia. Giarrusso è sposato dal 2019 con un'avvocatessa di nome Sara Garreffa, e dal loro amore sono nati due figli maschi.

