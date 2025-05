Isola dei Famosi: Chi è Cristina Plevani? Età, Marito, Grande Fratello. Tutto sulla Concorrente del Reality Show di Canale5

News VIP

Conosciamo meglio una delle concorrenti in gara del reality show di Canale 5, L'Isola dei Famosi, la prima vincitrice del Grande Fratello Cristina Plevani!

Scopriamo qualcosa in più su Cristina Plevani, la prima vincitrice del Grande Fratello che ora partecipa al reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili, L'Isola dei Famosi!

Cristina Plevani: Età e Storia della Concorrente de L'Isola dei Famosi

Cristina Plevani è nata in Lombardia, più precisamente ad Iseo, provincia di Brescia, il 17 giugno del 1972; quindi è del segno dei Gemelli ed ha 52 anni, anche se, tra un mese, ne compirà 53. Ha fatto il suo esordio nel mondo dello spettacolo prendendo parte alla prima edizione del reality show Grande Fratello, che, tra l'altro, l'ha anche vista trionfare. Infatti, lei è la prima vincitrice della storia di questo reality. Nel corso della sua esperienza all'interno della Casa più spiata d'Italia, Cristina finì nell'occhio del ciclone quando ebbe un rapporto sessuale con altro concorrente, Pietro Taricone, ripreso in diretta. Vinse con il 60% dei voti e conquistò ben 250 milioni di lire, circa 130.000 euro.

L'Isola dei Famosi: La carriera di Cristina Plevani

Una volta giunta al termine la sua esperienza al GF, la Plevani è stata ospite in diversi programmi TV, primo fra tutti Buona Domenica condotta da Maurizio Costanzo, dove era opinionista fissa. Poi, nel 2001, ha condotto insieme ad un altro coinquilino della Casa, Rocco Casalino, la rubrica Tutto questo è Beautiful. Inoltre, ha debuttato come attrice di fotoromanzi ed ha persino posato per la rivista Max. In seguito, ha condotto dei programmi radiofonici su RTL 102.5, ed ha inciso una cover del brano Ma che freddo fa di Nada. Nel 2001 ha vissuto un'avventura incredibile, vestendo i panni dell'inviata di Verissimo al Festival di Sanremo con Enrico Silvestrin. Nel 2004, invece, è diventata tronista a Uomini e Donne, dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Negli anni a venire è tornata a ricoprire il ruolo di opinionista di diverse trasmissioni RAI e Medisat, ma ad oggi è istruttrice FIN, di fitness e di hydro bike, in più è una concorrente ufficiale del reality show condotto da Veronica Gentili su Canale 5, L'Isola dei Famosi.

Instagram e vita sentimentale di Cristina Plevani

Come ha dichiarato una volta sbarcata su L'Isola dei Famosi, attualmente è single, e non sembra neanche alla ricerca dell'amore. Il suo profilo Instagram ufficiale, invece, è @cristinaplevani, che conta circa 116.000 follower. Sulla bio leggiamo: "Donna italiana, prima vincitrice del Grande Fratello, Istruttrice di fitness acquatico". Infatti, i post che pubblica la vedono perlopiù in palestra mentre si allena.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.