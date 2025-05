Isola dei Famosi: Chi è Chiara Balistreri? Età, fidanzato, Instagram. Tutto sulla Concorrente del Reality Show di Canale5

News VIP

Conosciamo meglio una delle concorrenti in gara del reality show di Canale 5, L'Isola dei Famosi, la giovane e forte Chiara Balistreri!

Scopriamo qualcosa in più su Chiara Balistreri, la coraggiosa ragazza che ha rischiato di essere un'ennesima vittima di femminicidio e che ora partecipa al reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili, L'Isola dei Famosi!

Chiara Balistreri: Età e Storia della Concorrente de L'Isola dei Famosi

Chiara Balistreri è nata a Bologna, in Emilia Romagna, il 1° gennaio del 2003; quindi, è del segno del Capricorno ed ha 22 anni. La giovane è diventata piuttosto nota al pubblico perché ha voluto denunciare tramite social le violenze subite dal suo ex fidanzato. Infatti, Chiara ci ha tenuto a rompere il silenzio per raccontare con grande coraggio di essere una mancata vittima di femminicidio. Così, la ragazza è stata ospitata in diverse trasmissioni televisive per riportare la sua storia, in modo tale che potesse diventare una testimonianza importante per le sue coetanee e non solo.

L'Isola dei Famosi: Le violenze subite da Chiara Balistreri

Chiara era fidanzata con un giovane di nome Gabriel Costantin, con il quale aveva dato avvio ad una love story quando aveva appena 14 anni. Purtroppo, ben presto la sua "favola" si è trasformata in un vero e proprio incubo ad occhi aperti, poiché Gabriel le faceva sia violenza psicologica che fisica. Nel 2022 la ragazza è stata picchiata più ferocemente del solito, tanto che le è stato fratturato il naso. Allora, Chiara lo ha denunciato, e lui è fuggito nel suo Paese d'origine, in Romania. Tuttavia, Gabriel ha continuato a minacciarla per ben due anni. Alla fine, tornato in Italia, è stato arrestato, però è finito ai domiciliarsi, da cui è persino riuscito ad evadere. A questo punto, è stato sbattuto in carcere.

Instagram e vita sentimentale di Chiara Balistreri

Ad oggi, Chiara si sta prendendo la sua rivincita. La giovane, dopo essere apparsa in TV in alcuni programmi, come Pomeriggio Cinque e Verissimo, per portare la sua dolorosa testimonianza, è stata scelta per fare parte del cast del reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili, ossia L'Isola dei Famosi. Sui social, invece, possiamo trovarla su Instagram: il suo profilo ufficiale è @chiara.balistreri_, che conta quasi 50.000 follower. Sulla sua bio leggiamo che fa parte di Scarpetta Rossa, un'associazione che si occupa di aiutare le donne vittime di violenza. Ad oggi, dovrebbe essere single.

