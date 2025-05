Isola dei Famosi: Chi è Carly Tommasini? Età, genitori, operazione. Tutto sulla Concorrente del Reality Show di Canale5

News VIP

Conosciamo meglio una delle concorrenti in gara del reality show di Canale 5, L'Isola dei Famosi, la make-up artist ed attivista Carly Tommasini!

Scopriamo qualcosa in più su Carly Tommasini, la make-up artist ed attivista che partecipa al reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili, L'Isola dei Famosi!

Carly Tommasini: Età e carriera della Concorrente de L'Isola dei Famosi

Carly Tommasini è nata a Motta di Livenza, a Treviso, in Veneto, l'11 settembre del 1998; quindi, è del segno della Vergine ed ha 26 anni, anche se quest'anno ne compirà 27. Tuttavia, oltre ad avere origini italiane, ha origini argentine. Con la passione per il make-up, concluso il percorso di studi, ha tentato di farsi strada nel mondo del lavoro affermandosi proprio come truccatrice, anche se, ben presto, ha ottenuto un certo seguito sui social, tanto da diventare un'influencer. In più, è una modella ed un'attivista LGBTQ+.

L'Isola dei Famosi: Il percorso di transizione di Carly Tommasini

Nel 2020 ha iniziato il difficile percorso di transizione, che si è ufficialmente concluso nel 2023 con il delicato intervento di vaginoplastica eseguito all'estero. Spesso, ha toccato questo delicato tema sia sui social, ad esempio insieme al rapper Fedez nel suo vecchio podcast Muschio Selvaggio, che in televisione, ad esempio nei programmi di attualità, ad esempio Zona Bianca o Controcorrente. Non ha mai fatto mistero degli ostacoli che ha incontrato lungo la sua strada, a partire da quello più grande, rappresentato da suo padre. Carly non ha un bel rapporto con il papà, tanto che lo ha definito "il bullo della mia vita". Sua madre, invece, l'ha sempre supportata, rispettata ed amata. Non ha caso, ha rivelato che ha scelto questo nome, Carly, proprio per omaggiare la mamma. Ha anche dei fratelli.

Instagram e vita sentimentale di Carly Tommasini

Il suo profilo Instagram è @carly_tommasini, e conta circa 36.000 follower. Di certo, però, questo numero è destinato a crescere, visto che è una delle concorrenti in gara della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, reality show di Canale 5 condotto dalla giornalista Veronica Gentili. Dopotutto, per Carly i social sono uno strumento utile per sensibilizzare i suoi seguaci ai temi a lei più cari. In merito alla sua vita sentimentale, invece, al momento non sappiamo se sia single oppure se abbia il cuore impegnato; tuttavia, non dovrebbe avere un partner.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.