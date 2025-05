Isola dei Famosi: Chi è Camila Giorgi? Tennis, Fidanzato, Instagram. Tutto sulla Concorrente del Reality Show di Canale5

News VIP

Conosciamo meglio una delle concorrenti in gara del reality show di Canale 5, L'Isola dei Famosi, la campionessa di tennis Camila Giorgi!

Camila Giorgi: Età e Famiglia della Concorrente de L'Isola dei Famosi

Camila Giorgi è nata a Macerata, nelle Marche, il 30 dicembre del 1991; quindi è del segno del Capricorno ed ha 33 anni, ma quest'anno ne compirà 34. Sua madre, Claudia Fullone, ha origini tarantine ed è disegnatrice di monda, mentre suo padre, Sergio Giorgi, è un ex combattente ed allenatore di origini argentine e perugine. Infatti, il papà è stato anche il suo allenatore. Inoltre, ha due fratelli, Leandro ed Amadeus.

L'Isola dei Famosi: La carriera di Camila Giorgi

Da sempre appassionata di sport, la Giorgi era una bambina che eccelleva nella ginnastica artistica; tuttavia, all'età di cinque anni si è avvicinata al tennis. Ad oggi, viene considerata una delle migliori tenniste italiane di sempre; detiene persino il record femminile italiano di titoli sul rapido, a pari merito con le colleghe Flavia Pennetta e Roberta Vinci. Nonostante tutti i premi, i traguardi e le soddisfazioni raggiunti, come ad esempio la vittoria nel 2021 ai Canada Open, ha incontrato diversi ostacoli lungo il suo cammino, subendo gravi infortuni che spesso l'hanno costretta a fermarsi. Stiamo parlando anche della tennista italiana con la migliore percentuale di vittorie contro giocatrici top 10 e top 20, e quella più vincente su erba. Oltre alla sfavillante carriera sportiva, la Giorgi ha lavorato persino come sponsor e come modella. Nel 2021 ha fondato il brand di abbigliamento femminile a gestione famigliare Giomila. Nel 2024 ha annunciato l'addio al mondo del tennis.

Instagram e vita sentimentale di Camila Giorgi

Nel 2017 sarebbe dovuta convolare a nozze con il collega Giacomo Miccini, però, prima di unirsi in matrimonio, hanno deciso di lasciarsi. Dopodiché, è stata sentimentalmente legata a David Holiner, imprenditore. Ad oggi, però, dovrebbe essere ancora fidanzata con un politico argentino, Ramiro Marra, presidente del Partito Liberatorio Argentino, e dovrebbero vivere insieme a Buenos Aires, in Argentina. Il suo profilo Instagram ufficiale è @camila_giorgi_official, e al momento conta circa 715.000 follower. Di certo, questo numero è destinato a crescere, visto che è una delle naufraghe de L'Isola dei Famosi, reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili.

