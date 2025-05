Isola dei Famosi: Chi è Angelo Famao? Età, canzoni, fidanzata. Tutto sul Concorrente del Reality Show di Canale5

News VIP

Conosciamo meglio il concorrente del reality show di Canale 5, L'Isola dei Famosi, che ha deciso di ritirarsi, il cantante neomelodico Angelo Famao!

Angelo Famao: Età ed origini del Concorrente de L'Isola dei Famosi

Angelo Famao è nato a Gela, in Sicilia, il 23 aprile del 1996; quindi è del segno del Toro ed ha da poco compiuto 29 anni. Proviene da una famiglia di umili origini, e sin da piccolo ha capito di avere una grande passione per la musica, nello specifico per un genere, ossia il neomelodico. Pertanto, nel momento in cui ha iniziato a muovere i primi passi in questo mondo, ha deciso di cantare in napoletano, nonostante non abbia origini campane e non abbia mai vissuto a Napoli. La sua prima canzone, appunto in dialetto, è diventata ben presto un tormentone; s'intitola Tu si a fine do munno.

L'Isola dei Famosi: La carriera di Angelo Famao

Angelo ha capito che la sua carriera aveva raggiunto un punto di svolta nel momento in cui è andato a vivere a Catania ed ha incontrato il maestro Mario Parise, il quale è diventato il suo produttore discografico. Così, ha pubblicato con lui due cd. Nel 2018 la sua Tu si a fine do munno ha riscosso un successo incredibile, tanto che gli ha permesso di conquistare due dischi di platino. Quest'anno ha persino tentato di accedere al Festival di Sanremo con la canzone Zoe, però non è stato scelto. Inoltre, è già apparso sul piccolo schermo, provando a corteggiare la tronista Manuela Carriero nel dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, e come ospite speciale del programma di Pio ed Amedeo, Emigratis. Ad oggi, però, si può dire che sia alla sua prima vera esperienza televisiva, poiché fa parte del cast del reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili, L'Isola dei Famosi. A causa di una crisi, Angelo aveva deciso di abbandonare il gioco, salvo poi ripensarci. Come ha dichiarato durante la diretta di lunedì 12 maggio:

Non riuscivo a fare niente. Poi mi sono ricordato in primis delle promesse che ho fatto alla mia famiglia, alla mia ragazza, ai miei amici e a tutte le persone che mi vogliono bene. In più, per venire qui ho spostato il matrimonio di mia sorella e tutto il tour. Quindi mi sono detto che mi sarei dovuto dare un'altra possibilità, stringendo i denti.

Ad oggi, però, ha deciso di ritirarsi definitivamente dal gioco.

Instagram e vita sentimentale di Angelo Famao

Il suo profilo Instagram ufficiale è @angelofamao_official, e al momento conta ben 395.000 follower. Sulla sua bio leggiamo che il suo ultimo brano è Follemente nammurat. Sappiamo che, come ha dichiarato sull'Isola, è fidanzato, ma non sappiamo di preciso chi sia la sua partner. A quanto pare, in passato ha avuto una relazione amorosa con la sua collega Giusy Attanasio, una cantante neomelodica.

