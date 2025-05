Isola dei Famosi: Chi è Alessia Fabiani? Età, marito, Passaparola. Tutto sulla Concorrente del Reality Show di Canale5

News VIP

Scopriamo qualcosa in più su Alessia Fabiani, una delle concorrenti in gara del reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili, L'Isola dei Famosi!

Conosciamo meglio Alessia Fabiani, l'ex letterina di Passaparola - e non solo - che partecipa al reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili, L'Isola dei Famosi!

Alessia Fabiani: Età ed esordi della Concorrente de L'Isola dei Famosi

Alessia Fabiani è nata a L'Aquila, in Abruzzo, il 10 dicembre del 1976; quindi è del segno del Sagittario ed ha 48 anni, anche se quest'anno ne compirà 49. Ad oggi dovrebbe vivere a Roma per questioni famigliari e lavorative. Infatti, da sempre attratta dal mondo dello spettacolo, ha debuttato sul piccolo schermo quando era soltanto una bambina nella sitcom Orazio; dopodiché, stabilendosi nella Capitale, ha tentato di proseguire questa strada. Così, ha avuto modo di lavorare sia come modella che come attrice, tanto in TV quanto al cinema ed in teatro.

L'Isola dei Famosi: La carriera di Alessia Fabiani

La Fabiani ha ricoperto diversi ruoli in televisione, dove è stata valletta, concorrente, inviata o addirittura co-conduttrice. Tra i programmi per cui ha lavorato ritroviamo: Bellissima, Il gatto e la volpe, Paperissima, Bellissima d'Italia, Pressing Champions League, Lucignolo e On The Road, ma anche Guida al campionato, All Together Now, Imprese impossibili. Tuttavia, è perlopiù ricordata per essere stata tra il 1999 ed il 2003 una delle letterine della storica trasmissione di Gerry Scotti, Passaparola, e sempre nel 2003 la tronista del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Inoltre, nel 2006 ha partecipato al reality show La Fattoria 3, mentre ad oggi sta vivendo un'altra esperienza come concorrente di un reality: è una delle naufraghe di questa edizione de L'Isola dei Famosi. Per quanto riguarda la sua carriera da attrice, invece, la ritroviamo in qualche film, come Giorni dispari, Piove sul bagnato, Un ragazzo d'oro, e Loro di Paolo Sorrentino, e in alcune serie, come Piper e Distretto di Polizia.

Instagram e vita sentimentale di Alessia Fabiani

Nel 2000 è stata fidanzata con Francesco Maria Oppini, opinionista e figlio di Alba Parietti e Franco Oppini. Nel 2012, però, ha dato avvio ad una relazione con Fabrizio Cherubini, con il quale ha allargato la famiglia, mettendo al mondo due figli, Kim e Keira. Ad oggi non dovrebbe essere sentimentalmente impegnata. Il suo profilo Instagram ufficiale, invece, è @alessiafabiani_, che al momento conta ben 221.000 follower. Qui ritroviamo numerosi post dedicati al suo lavoro ed altrettanti alla sua famiglia; è evidente anche da ciò che pubblica che ha un legame speciale con i suoi figlioletti.

