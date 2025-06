Isola dei Famosi: Chi è Ahlam El Brinis? Età, Miss Italia, Instagram. Tutto sulla Concorrente del Reality Show di Canale5

News VIP

Conosciamo meglio Ahlam El Brinis, l'influencer che ad oggi è una naufraga del reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili, L'Isola dei Famosi!

Ahlam El Brinis: Età e Origini della Concorrente de L'Isola dei Famosi

Ahlam El Brinis è nata a Padova, in Veneto, il 25 luglio del 1996; quindi è del segno del Leone e a breve compirà 29 anni. Come si evince dal suo nome e dal suo cognome, ha origini straniere: i suoi genitori sono marocchini. Infatti, pur essendo nata e cresciuta nel Belpaese, è di fede musulmana. Così, quando ha preso parte a a Miss Italia, in molti sui social l'hanno criticata per la sua scelta di sfilare senza il velo; lei, però, ci ha tenuto a specificare che, a suo avviso, "la fede è nei cuori, non nei vestiti".

L'Isola dei Famosi: La carriera di Ahlam El Brinis

Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando a Miss Italia nel 2015, e qui si è aggiudicata la fascia di Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia. Nel 2013, tuttavia, aveva già conquistato una fascia, quella di Miss Schio. Dopodiché, è stata una delle ballerine del programma comico, Colorado, ed ha anche collaborato con SportItalia in alcuni progetti. Ad oggi, invece, è una delle nuove naufraghe de L'Isola dei Famosi, reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili. Di certo, questa esperienza rappresenta per lei un vero e proprio "trampolino di lancio".

Instagram e vita sentimentale di Ahlam El Brinis

Il suo profilo Instagram ufficiale è @alhamelbrinis, e conta circa 302.000 follower. Lei è la protagonista assoluta dei post che pubblica, dove non c'è traccia di un partner. Attualmente dovrebbe essere single, ma sappiamo che in passato, nello specifico nel 2016, ha avuto una relazione amorosa molto importante, e soprattutto piuttosto "chiacchierata"; infatti, il suo fidanzato dell'epoca era Simone Rugiati, noto ed amato chef televisivo. Questa intensa love story è durata circa un anno, poiché è giunta al termine nel 2017.

