Isola dei Famosi: Carly Tommasini racconta la sua storia di transizione

La 27enne italo-argentina, ha parlato ai suoi compagni d'avventura all'Isola il suo delicato passato e della decisione di cambiare sesso.

Carly Tommasini, 27 anni, è una delle concorrenti più discusse della diciannovesima edizione dell’Isola dei Famosi. Modella, make-up artist e attivista LGBTQ+, Carly ha scelto il reality come occasione per mostrarsi oltre l’etichetta della sua transizione di genere. Una scelta personale e mediatica che vuole portare alla luce una storia di coraggio, sacrifici e ricerca di appartenenza.

Isola 2025, "Non sono più quella che ero, non sono più il ragazzino bullizzato alle medie", Carly Tommasini parla della sua transizione

Per metà veneta e per metà argentina, Carly ha lasciato la provincia per trasferirsi a Milano, con un sogno nel cuore: diventare modella, truccatrice e soprattutto, iniziare il percorso che l’avrebbe portata a riconoscersi finalmente per ciò che è.

Il suo percorso di transizione è iniziato nel 2020 e si è concluso nel 2023. In questi anni, Carly ha condiviso con trasparenza e forza la sua esperienza sui social e in varie trasmissioni televisive, tra cui Muschio Selvaggio con Fedez e i programmi di approfondimento Zona Bianca e Controcorrente. Sempre in prima linea nella lotta per i diritti LGBTQ+, la 27enne ha voluto portare anche all’Isola la sua storia, con l’obiettivo di farsi conoscere per la persona che è oggi, oltre la narrazione della sua transizione.

Durante una conversazione toccante con Teresanna Pugliese, Carly ha raccontato con grande sincerità le difficoltà e le emozioni del suo percorso:

"Questo percorso di transizione non si conclude mai perché fa parte di me, ogni giorno per me è importante ricordarmi che io non sono più quella che ero, non sono più il ragazzino bullizzato alle medie, quello a cui veniva scritto il cognome nel bagno con le peggiori offese. Per me è difficile cancellare quelle cose. Ogni giorno sto mettendo un mattone su questa mia nuova persona, ho messo cinque anni di soldi da parte per investirli per diventare me stessa. Non ho costruito niente altro di me, ho solo speso cinque anni della mia vita per essere una donna. E molti tutt’ora non me lo riconoscono. Mi manca il tempo per essere altro oltre a questo. Tu, Teresanna, sei una donna, ma hai anche un marito, due figli, un lavoro, delle passioni. Io non ho avuto tempo per tutto questo, ho speso cinque anni solo per diventare me stessa. Io non ho scelto, ho accettato, che è una cosa differente. Se avessi potuto scegliere non avrei mai scelto di essere la persona che sono oggi, ovviamente, perché mi sarei evitata tanti problemi".

Carly non si è mai sentita abbastanza, ma oggi ha deciso di darsi un valore. L’esperienza all Isola dei Famosi rappresenta per lei un punto di svolta: un’opportunità per essere riconosciuta come parte di un gruppo, come essere umano, come donna.

"Vorrei riuscire a sentirmi finalmente parte di un gruppo"

