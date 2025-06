Isola dei Famosi, Antonella Mosetti: "Da quando sono tornata alcune persone sono sparite"

News VIP

Antonella Mosetti delusa dagli amici: "Quando ero all'Isola Dei Famosi, volevano vedermi, ora sono spariti"

Antonella Mosetti ha deciso di rompere il silenzio sui social dopo il suo breve percorso all'Isola dei Famosi e lo ha fatto con parole cariche di emozione e, soprattutto, di delusione. L’ex volto di Non è la Rai ha partecipato a questa edizione del reality con una motivazione molto personale: sentire più vicino il padre, scomparso da poco. Un desiderio che, purtroppo, si è scontrato con una realtà troppo dura da affrontare in quel contesto, tanto da spingerla ad abbandonare il gioco dopo solo due settimane.

Nelle ultime ore, Antonella ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha espresso tutta la sua amarezza nei confronti di alcune persone vicine a lei:

“Mi sentivo di far uscire questo fastidio, questo concetto che si è creato nella mia testa. Le persone che avevo intorno, non tutti, qualcuno, quando ero a fare il programma di Mediaset, L’Isola dei famosi, volevano per forza vedermi, starmi vicino. Sono tornata e magicamente questo bene, questa vicinanza, questa voglia di stare con me è sparita. Molti di voi mi diranno: 'vabbè Anto, è normale', ancora ci rimani male, ma da qualcuno non me l’aspettavo proprio.”

Isola 2025, il ritiro di Antonella Mosetti

La showgirl romana era stata tra le prime naufraghe a mostrare segni di sofferenza per le condizioni estreme dell’Honduras. Fin dall’inizio aveva confessato di aver accettato questa avventura con la speranza di ritrovare un po’ di serenità dopo un periodo personale molto doloroso, segnato dalla recente scomparsa del padre. Un dolore, però, che si è rivelato troppo ingombrante per essere affrontato in un contesto così estremo e solitario. Antonella ha infatti spiegato che, nonostante le buone intenzioni, il silenzio dell’isola ha finito per amplificare il senso di vuoto e tristezza che si porta dentro da tempo.

“Pensavo che venire qui mi avrebbe aiutata – ha raccontato in un confessionale – che mi avrebbe dato una boccata d’aria nuova, un modo per distrarmi… e invece no. In quest’ambiente spoglio, senza comfort e senza distrazioni, il dolore torna a galla con una potenza incredibile. Mi manca papà, mi manca ogni minuto, ma qui la sua assenza si sente ancora di più.”

“Per me papà non era solo un genitore, era il mio compagno di vita, il mio punto fermo, il mio gemello. Ho vissuto la sua malattia con angoscia e dolore, e dopo la sua morte ho cercato di reagire, ma qui, in queste condizioni, tutto torna fuori, più forte che mai. Non riesco a dormire, non mangio, ho addosso gli insetti… e con tutte queste privazioni, il mio dolore diventa insopportabile. Sono troppi anni che sto male.”

