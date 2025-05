Isola dei Famosi: altri due naufraghi stanno pensando di ritirarsi, il reality in bilico

News VIP

La diciannovesima edizione de L'Isola dei Famosi potrebbe perdere altri due naufraghi.

Tempi complicati per questa edizione de L’Isola dei Famosi. Dopo un avvio che prometteva scintille, con un cast considerato tra i più forti degli ultimi anni, il reality sta affrontando una vera e propria fuga di concorrenti.

Isola 2025, in crisi: tra ritiri, tensioni e nuovi ingressi, il reality vacilla

Dopo l’uscita anticipata di Angelo Famao e Leonardo Brum, anche Camila Giorgi ha salutato l’Honduras per motivi familiari. A seguire, Nunzio Stancampiano e Spadino hanno deciso di mollare il gioco per motivi personali, dichiarando di non sentirsi più a loro agio sull’isola. Ultima, in ordine cronologico, Antonella Mosetti, che ha abbandonato il programma nelle scorse ore.

Ma pare che la “grande fuga” non sia ancora finita. Secondo quanto rivelato da Deianira Marzano, ben due altri naufraghi starebbero valutando seriamente di ritirarsi. Il clima tra i concorrenti è teso, la stanchezza si fa sentire e in produzione si comincia addirittura a sussurrare l’ipotesi di una chiusura anticipata.

"Dall’Isola dei Famosi arriva l’ennesimo colpo di scena - si legge sul profilo della Marzano - altri due concorrenti starebbero pensando seriamente di abbandonare. La situazione è così tesa che in produzione, ormai, si inizia a parlare di una possibile chiusura anticipata del programma. Il clima è pesante, i naufraghi sono allo stremo. e la sensazione è che la resa dei conti sia vicina. "

Per correre ai ripari e cercare di salvare il programma dal naufragio (in tutti i sensi), la produzione sta preparando nuovi arrivi a sorpresa. Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia, nella prossima puntata faranno il loro ingresso:Jey Lillo, mago illusionista già visto a Pechino ExpressI fratelli Salvatori, noti per la loro partecipazione ad Avanti un Altro. E, forse, anche Ahlam El Brinis, modella italo-marocchina, già vista a Miss Italia 2015 e Colorado, oltre che al centro di alcune cronache rosa per una vecchia relazione con lo chef Simone Rugiati. Ahlam dovrebbe prendere il posto di Ibiza Altea, annunciata ma mai atterrata in Honduras.

Tra i nuovi volti attesi spunta anche il nome di Jasmin Melika Salvati, rivelato in anteprima da Davide Maggio. Jasmin ha 23 anni, origini egiziane e vive a Ladispoli (RM). È nota per essere l’ex fidanzata di Spadino, uno dei concorrenti appena ritirati.

