Isola dei Famosi, Alessia Fabiani a ruota libera sui naufraghi: "Tifo per Adinolfi! Ecco chi è il più stratega"

Alessia Fabiani senza freni: l'ex naufraga e letterina di Passaparola vuota il sacco e svela la concorrente più stratega e il possibile vincitore della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi.

La 19esima edizione de L'Isola dei Famosi sta per giungere al termine. Nell'attesa l'ex naufraga Alessia Fabiani ha rilasciato un'intervista in cui ha puntato il dito contro Cristina Plevani e svelato il nome del possibile vincitore del reality show condotto da Veronica Gentili.

Le confessioni di Alessia Fabiani

È iniziato il conto alla rovescia per la finale de L'Isola dei Famosi. Mercoledì 2 luglio 2025 in prima serata su Canale 5 andrà in onda l'ultima puntata della 19esima edizione del reality show condotto da Veronica Gentili. A contendersi la vittoria saranno Mario Adinolfi, Cristina Plevani, Loredana Cannata, Omar Fantini e uno tra Teresanna Pugliese e Jey Lillo.

Nell'attesa, un'ex naufraga ha rilasciato una lunga intervista in cui ha fatto un bilancio della sua esperienza in Honduras, svelando qual è stato il momento più bello e quello invece più complicato. Stiamo parlando di Alessia Fabiani che, ai microfoni di Superguidatv, ha colto l'occasione anche per lanciare una frecciatina ai suoi ex compagni di avventura:

E’ stata una bellissima esperienza. Il momento più bello è quando cercavamo di pescare e quando la mattina facevo il bagno assieme a Mario Adinolfi che già stava ammollo da tre/quattro ore con la luna. Vedere lui nel mare che diceva di ringraziare Dio per averci dato tutto questo mi ha fatto provare delle emozioni profonde, da brivido. Il momento più complicato invece era la sera prima di andare a dormire. C’era un po’ di nostalgia. Non mi aspettavo così tanta strategia da parte degli altri. Pensavo che le persone fossero un po’ più se stesse. Io sono stata me stessa e sono felice di continuare ad essere così.

Il vincitore e il più stratega de L'Isola 2025 secondo Alessia Fabiani

Alessia Fabiani è tornata a parlare della sua intensa esperienza a L'Isola dei Famosi 2025 a pochi giorni dalla finalissima. Durante l'intervista, l'ex letterina di Passaparola ha deciso di vuotare il sacco e dire la sua sui concorrenti ancora in gioco. Alessia ha rivelato con chi ha legato di più in Honduras, chi è secondo lei la più stratega e chi spera vinca la 19esima edizione del programma:

Ho legato con Mario Adinolfi, Dino, Omar e Paolo. Sono stata sempre un po’ più a favore degli uomini, con loro vado d’accordo. Sono meno sovrastrutturati, più semplici, mi sento più simile a loro. La più stratega? Cristina Plevani. Avendo già conosciuto il meccanismo del reality lei sapeva esattamente come muoversi. Lei è un’esperta di reality quindi sa benissimo come si fa. Chi vorrei vincesse? Mario Adinolfi.

