Ilary Blasi torna alla conduzione di un noto programma ma rifiuta la Talpa e l'Isola dei Famosi

"Ilary Blasi farà ritorno su Canale 5" l'indiscrezione di Dagospia.

L’organizzazione della prossima edizione de L’Isola dei Famosi sembrerebbe procedere a rilento, con non poche difficoltà nel mettere insieme un cast all’altezza delle aspettative. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, i vertici di Mediaset starebbero facendo grandi sforzi per convincere alcuni vip a prendere parte al reality, ma al momento le risposte negative sarebbero state molte.

Ilary Blasi dice no all'Isola dei Famosi e la Talpa

"L’Isola dei Famosi sarebbe in alto mare anche per il cast. Sarebbero arrivati molti no e, anche per ragioni di budget, al momento non sarebbe stato chiuso nessun colpo importante. AAA cercasi naufraghi", ha scritto Candela, sottolineando che il programma si trova ancora in una fase di stallo.

A rifiutare un ruolo nel progetto è stata anche Ilary Blasi, la cui presenza era fortemente desiderata dalla casa di produzione. Il suo no, tuttavia, sarebbe definitivo: la conduttrice ha deciso di tornare in tv, ma solo alla guida di Battiti Live.

La ricerca di un nuovo volto per il reality, quindi, è ancora aperta. Tra le ipotesi valutate per la conduzione figurano i nomi di Veronica Gentili, che sembrerebbe essere in pole position, e Diletta Leotta, che però non convince pienamente la società Banijay.

Ilary Blasi, dal canto suo, pare aver scelto con attenzione i suoi prossimi passi televisivi. Dopo il successo della docuserie Netflix Ilary, incentrata sulla sua vita e sulla separazione da Francesco Totti, la conduttrice ha declinato l’invito per La Talpa e L’Isola dei Famosi, temendo che entrambi i programmi potessero rivelarsi un flop. In compenso, tornerà su Canale 5 per condurre nuovamente Battiti Live insieme ad Alvin, dopo gli ottimi ascolti registrati nell’ultima edizione.

In pole position Veronica Gentili, molto dietro Diletta Leotta - si legge sul portale diretto da Roberto D'Agostino - Nomi che non convincono la società Banijay che alla guida de L’Isola dei Famosi avrebbe voluto Ilary Blasi, ipotesi non percorribile. Dopo ‘Ilary’ su Netflix, Blasi farà ritorno su Canale 5. La conduttrice aveva sentito da lontano puzza di flop per ‘La Talpa’ e ‘L’Isola dei Famosi’, per questo motivo aveva rifilato due no all’azienda. Dopo gli ottimi ascolti dell’ultima edizione, con la promozione da Italia 1 a Canale 5, Mediaset punterà nuovamente su Ilary e Alvin confermandoli alla guida di ‘Battiti Live’

"Un successo oltre ogni aspettativa, quello di “Cornetto Battiti Live” su Canale 5. Lo show musicale estivo ha superato ogni concorrente e confermato la formula vincente. Grazie a Marco Montrone e al suo staff, al regista Luigi Antonini, alla conduzione della brillantissima Ilary Blasi, con Alvin e Rebecca Staffelli. Grande musica, grandi performance, grandi risultati. Bravi!" queste le parole di Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, relativamente all'ultima edizione di Battivi Live, condottra Ilary Blasi con Alvin e Rebeca Staffelli, attualmente nel team del Grande Fratello come commentatrice dei social network.