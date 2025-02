Ilary Blasi e Bastian Muller si scambiano le fedi: Matrimonio in vista?

News VIP

Ilary Blasi e Bastian Mulle sfoggiano le fedi coordinate a San Valentino. Si tratta di una promessa di matrimonio? Il gossip.

Ilary Blasi e Bastian Muller sono molto innamorati e questo è ormai sotto gli occhi di tutti. Le conferme arrivano dai social, dalle foto della coppia in giro per il mondo durante i loro viaggi, ma anche dal documentario su Netflix che parla della nuova relazione, e ora spunta un altro simbolo di questa relazione che va a gonfie vele: un paio di fedine abbinate, forse prima del matrimonio?

Ilary Blasi e Bastian Muller, nessuna nube all’orizzonte

Dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, Ilary Blasi ha incontrato Bastian Muller e tra i due è stato amore a prima vista. Nel documentario su Netflix, la presentatrice romana ha rivelato di aver incontrato Bastian in aeroporto e di esserne rimasta molto colpita, negando dunque che le sia stato presentato dall’amica e collega Michelle Hunziker come molti giornali di gossip hanno riportato. I due fanno coppia da due anni e amano molto viaggiare insieme, condividere momenti in famiglia e fare nuove esperienze adrenaliniche, non badando a tutte le chiacchiere su imminenti addii e crisi che continuano a perseguitarli.

La fine del processo per il divorzio con Francesco Totti è vicina e presto Blasi sarà nuovamente una donna libera da ogni vincolo legale, mentre Mediaset torna ad affidarsi alla presentatrice romana dopo il successo di Battiti Live su Canale 5 questa estate. Blasi, infatti, sarà al timone di un nuovo reality show dal nome The Couple che ha attirato non poco l’attenzione del pubblico, soprattutto perché la mancanza di Ilary dal piccolo schermo si fa sentire e su questo non ci piove. Nel frattempo, la conduttrice torna al centro dell’attenzione a San Valentino a causa di alcune foto pubblicate nelle sue Ig Stories, che alimentano il gossip dell’imminente matrimonio con Bastian.

Ilary Blasi e Bastian Muller si sposano?

Ilary Blasi e Bastian Muller sono sempre più uniti e la love story continua a gonfie vele, soprattutto con tantissimi viaggi in giro per il mondo come il fantastico Capodanno trascorso a St Barth e ora qualche giorno di relax e divertimento a Courchevel, una esclusiva zona turistica delle Alpi francesi, dove la coppia ha trascorso San Valentino. E proprio nel giorno più romantico dell’anno, festeggiato in tutto il mondo come il giorno dedicato agli innamorati, Ilary ha voluto pubblicare nelle sue Ig Stories una foto che ritrae la sua mano vicina a quella di Bastian e campeggiano delle fedine di fidanzamento.

Questo è senza dubbio il simbolo dell’amore per eccellenza perché oltre ad essere un simbolo di appartenenza dopo essersi scambiati una promessa d’amore, è anche una promessa di impegno di un futuro insieme e di camminare insieme all’altare. Insomma, stando alla foto delle fedine, possiamo dire che probabilmente Ilary e Bastian stanno seriamente pensando di legarsi in matrimonio una volta che la presentatrice romana sarà finalmente ufficialmente divorziata da Francesco Totti.