Il pomeriggio di Canale 5 con Gianluigi Nuzzi cambia nome, arriva Dentro la Notizia

Poco fa i profili social di Mediaset infinity e Tgcom 24 hanno postato il promo del nuovo pomeriggio di Canale 5 con al timone Gianluigi Nuzzi.

Mediaset cambia insegna al pomeriggio: Pomeriggio 5 si trasforma e al timone ci sarà Gianluigi Nuzzi.

Pomeriggio 5 diventa Dentro la Notizia: le novità del nuovo programma pomeridiano di Canale 5

I profili social di Mediaset Infinity e TgCom24 hanno appena lanciato il primo assaggio del nuovo progetto, e la novità del nuovo approfonfimento pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset: il programma non si chiamerà più Pomeriggio 5, ma Dentro la Notizia.

"Stiamo lavorando al nuovo programma d'informazione del pomeriggio di Canale 5. Tante le novità per voi, una possiamo svelarvela, il titolo: Gianluigi Nuzzi ci porterà DENTRO LA NOTIZIA, per raccontarci le storie e i fatti dell'attualità"

Dentro la Notizia viene presentato come un programma in cui l'approfondimento e l'inchiesta avranno più spazio, puntando a un racconto dei fatti che vada oltre il minuto social e il lanciò flash. A guidare questa svolta è Gianluigi Nuzzi, giornalista noto per i suoi format d'inchiesta e i toni investigativi: la sua firma dovrebbe imprimere alla fascia un taglio più “reportage”, con servizi, ospiti e dossier che raccontino "le storie e i fatti dell'attualità", come recita il promo.

Per il pubblico che ricorda le stagioni passate, il pomeriggio di Canale 5 ha già avuto volti molto riconoscibili: Barbara D’Urso è stata per anni l’immagine più forte del contenitore con i suoi salotti di cronaca, costume e intrattenimento; Myrta Merlino dopo la D'Urso ha portato toni più informativi. Spostare l’asse verso “dentro la notizia” significa dunque tentare di conciliare l’eredità di ascolti con una nuova identità editoriale.

Dietro la scelta possono esserci diverse ragioni. Innanzitutto l’esigenza di aggiornare il linguaggio per un pubblico che chiede più informazione di qualità nel pomeriggio, soprattutto nei giorni in cui l’agenda politica e i fatti nazionali occupano la scena. Poi la volontà di offrire a Mediaset uno spazio più solido per l’approfondimento, capace di dialogare con il pubblico giovane ma anche con chi cerca analisi e non solo cronaca “da rullino”. Infine, naturalmente, la strategia di palinsesto: rinnovare la proposta può significare recuperare l’attenzione persa e offrire ai giornalisti e agli opinionisti – ma anche agli inserzionisti – un prodotto diverso e posizionabile sul mercato.

Più servizi, più reportage, più inchieste. Il nome di Gianluigi Nuzzi come conduttore non è una scelta casuale: la sua esperienza nei programmi di cronaca e inchiesta lo rende una figura adatta a un pomeriggio che vuol "entrare" nelle storie, non solo raccontarle dall'esterno. Resta da vedere come verrà bilanciata la parte narrativa con l’esigenza di parlare a un pubblico abituato anche all’intrattenimento leggero.

Mediaset proverà quindi a reinventare il suo pomeriggio e si preannuncia una grande sfida editoriale.