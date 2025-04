Ignazio Boschetto de Il Volo annuncia la Gravidanza della moglie e svela il nome del bebè

News VIP

Ignazio Boschetto, cantante de Il Volo, annuncia su Instagram di star per diventare padre: la moglie è incinta, ma sarà un maschietto o una femminuccia?

Continuano gli annunci di gravidanze Vip, che in questi giorni sono davvero tante, e questa volta a sorprendere è Ignazio Boschetto ovvero cantante de Il Volo. L’artista sta per diventare padre con la moglie Michelle Bertolini e annuncia anche il sesso del bebè in arrivo.

Ignazio Boschetto diventa padre

Da quando hanno debuttato sulla scena italiana, i tre cantanti de Il Volo hanno davvero conquistato tutti, milioni e milioni di fan in Italia e in tutto il mondo, con anche la benedizione di Beyoncé. Mescolando lirica e pop, Il Volo continua a sfornare canzoni di successo e recentemente il gruppo è tornato sul palco del Festival di Sanremo, durante la serate cover, per duettare con Clara in gara nella 75esima edizione della kermesse musicale con “Febbre”. Ignazio Boschetto è finito, nel frattempo, nuovamente al centro del gossip per la sua vita privata. Il 12 settembre 2024, il cantante ha sposato Michelle Bertolini con una cerimonia elegante e molto romantica, con rito civile, alla presenza di amici e familiari.

Lei, classe 1994, ha praticato fin da piccola tennis ed era una promessa di questa disciplina fino a quando non ha dovuto rinunciare a causa di un infortunio al ginocchio. Nel frattempo, nel 2013, è stata eletta Miss Venezuela Internacional e poi è diventata un’imprenditrice, aprendo un ristorante e impegnandosi nell’import di vini italiani in Venezuela. Dopo il matrimonio e la bellissima fuga per la luna di miele, la coppia ha deciso di allargare la famiglia e così, poche ore fa, i due hanno confermato la gravidanza.

Ignazio Boschetto papà, svelato il sesso del bebè

Nelle ultime settimane tante gravidanze Vip, alcune non ancora confermate altre annunciate sui social come quella di Elisa Visari e Andrea Damante, in dolce attesa di un maschietto. Mentre si attende anche l’annuncio di Giulia De Lellis e quello di Cecilia Rodriguez, Ignazio Boschetto ha confermato la gravidanza della moglie Michelle Bertolini. Il cantante de Il Volo, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiali alcuni dolcissimi scatti con una dedica per il bebè in arrivo.

“Amore mio, non sai quanto ti abbiamo desiderato. Ancora stentiamo a credere che diventeremo genitori. Pensavamo che eravamo già stati fortunati a trovarci noi due nella vita, ma ancora una volta ci ha sorpresi, regalandoci un’altra sfumatura di pura felicità. Fra pochi mesi arriverai e non vediamo l’ora di vederti, di crescerti, di farti conoscere il mondo e di conoscere il meraviglioso privilegio di essere papá e mamma”.

Le parole di Boschetto hanno fatto commuovere le sue tantissime fan, che non vedono l’ora di vederlo nei panni di padre. Sui social, inoltre, il cantante ha deciso di svelare anche il sesso del bebè un arrivo. Sarà una femmina e si chiamerà Bianca. Non ci resta che fare i nostri migliori auguri a questa giovane e innamorata coppia.