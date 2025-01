News VIP

Dopo settimane di ricovero in ospedale, Gustavo Rodriguez, padre di Belen Rodriguez, è stato finalmente dimesso. L'uomo era stato gravemente ferito dopo un incidente di lavoro. Ecco come sta oggi.

Il 2025 è iniziato con una buona notizia per la famiglia Rodriguez: il padre della showgirl Belen Rodriguez, Gustavo, è stato finalmente dimesso dall'ospedale, dopo essere stato ricoverato in seguito alle gravi ustioni riportate in un incendio.

Gustavo Rodriguez torna a casa: il padre di Belen Rodriguez è stato dimesso dall'ospedale

Gustavo Rodriguez è stato dimesso dall'ospedale: il padre di Belen Rodriguez può finalmente tornare a casa, dopo il lungo ricovero a cui è stato costretto. A comunicare la lieta notizia ai followers è stata sua moglie, Veronica Cozzani, madre dei fratelli Rodriguez, mentre Cecilia Rodriguez ha condiviso un video in cui si vede il padre lasciare l'ospedale Niguarda di Milano.

Lo scorso 5 dicembre 2024, Gustavo Rodriguez è stato coinvolto in un grave incidente: un capannone a Gallarate che l'uomo usava come un magazzino privato ha preso fuoco, provocando gravi ustioni di secondo grado al volto e alle mani e costringendo l'uomo a un lungo ricovero in ospedale. Pur non essendo in pericolo di vita, i famigliari di Gustavo Rodriguez hanno deciso di mantenere un certo riserbo, limitandosi a comunicare che il padre era in via di guarigione.

Oggi, venerdì 3 dicembre 2025, a quasi un mese dall'incidente, Gustavo Rodriguez è tornato a casa ed è stato dimesso dal Niguarda, come mostrano anche i video postati sui social dai famigliari.

Gustavo Rodriguez è stato dimesso dall'ospedale: il messaggio di Veronica Cozzani per il marito

A comunicare dell'incidente in cui è stato coinvolto il padre è stata Cecilia Rodriguez, che si è anche lasciata andare a una commovente confessione nel corso delle precedenti settimane. La showgirl ed ex gieffina ha confessato di sentire la mancanza del padre e che non vedeva l'ora di riabbracciarlo.

Messaggi dello stesso tipo sono arrivati anche da Belen Rodriguez e da Veronica Cozzani, anche se la famiglia ha deciso di non divulgare troppe informazioni sulla situazione dell'uomo.

Questa mattina, Cecilia Rodriguez ha anticipato che nella giornata di oggi ci sarebbe stata una lieta notizia per la famiglia Rodriguez e, infatti, nelle scorse ore è stata Veronica Cozzani ha postare un video nel quale si vede Gustavo lasciare l'ospedale. Nel filmato si possono notare le bende che ricoprono alcune aree del corpo dell'uomo, a testimonianza delle ferite gravi, sebbene non mortali, che lo hanno costretto a un lungo ricovero.