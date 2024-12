Grande Fratello, Zeudi Di Palma ha partecipato anche a un altro programma tv: ecco quale!

News VIP

Zeudi Di Palma è una delle concorrenti del GF, ma in passato ha preso parte anche a un altro programma tv: ecco quale!

Zeudi Di Palma è tra le protagoniste di questa edizione del Grande Fratello: l'ex Miss Italia è entrata nella Casa da poche settimane, ma ha già dato una bella scossa alle dinamiche tra i gieffini. Ciò che forse non tutti sanno è che prima del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, Zeudi ha già preso parte a un altro programma tv: ecco dove l'abbiamo vista!

GF, Zeudi Di Palma ha preso parte a un altro programma tv: ecco quale!

Zeudi Di Palma è una delle concorrenti del GF: dal suo ingresso l'ex Miss Italia ha intrecciato una tenera storia d'amore con Helena Prestes, facendo coming out come persona bisessuale in una delle ultime dirette.

Il legame tra le due gieffine prosegue e sembra essersi rafforzato in questi giorni, tra baci e carezze, anche se non mancano i dubbi sul futuro di entrambe una volta terminata l'esperienza nel reality show.

Prima di approdare al GF, Zeudi Di Palma ha però fatto parte anche di un altro programma tv: dopo aver vinto Miss Italia nel 2021, Zeudi è stata parte del cast di Big Show, condotto da Enrico Papi su Canale 5. Il conduttore ha portato l'ex Miss Italia a esibirsi sul palco della trasmissione, come mostrano alcuni video presenti su Mediaset Infinity

Oltre al GF e al concorso di Miss Italia nel 2021, Zeudi Di Palma ha fatto parte di un altro programma tv delle reti Mediaset: Big Show condotto da Enrico Papi e andato in onda nel 2022. Basato sul format inglese Michael McIntyre's Big Show, il programma era un varietà che è andato in onda in prima serata su Canale 5.

La prima e la seconda edizione hanno visto la conduzione di Andrea Pucci e Katia Follesa, a cui è subentrato Enrico Papi. Tra i personaggi che si sono esibiti sul palco del varietà c'è stata anche Zeudi Di Palma, che ha dato prova di avere una notevole abilità nel ballo e nel canto, come dimostrano i video delle sue esibizioni.

