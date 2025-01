Grande Fratello, Zeudi Di Palma anticipa l'uscita di Ilaria Galassi dal reality!

News VIP

Nella Casa del GF ci sono in corso grandi cambiamenti e sembra che Ilaria Galassi abbandonerà il gioco: ecco cosa ha svelato Zeudi Di Palma!

Zeudi Di Palma ha anticipato l'uscita dal Grande Fratello di Ilaria Galassi: l'ex Miss Italia, infatti, si è lasciata sfuggire questo dettaglio, svelando che l'ultima delle Non è la Rai a essere rimasta in gara potrebbe presto abbandonare il gioco.

GF, Zeudi Di Palma anticipa l'uscita dal reality di Ilaria Galassi

Giorni di cambiamenti e probabili squalifiche nella Casa del Grande Fratello: dopo la violenta lite sfociata nel lancio del bollitore tra Helena e Jessica, infatti, il televoto è stato sospeso e si vocifera che ben tre concorrenti potrebbero essere soggette a un provvedimento serio. Tra loro anche Ilaria Galassi, ultima del trio delle Non è la Rai a essere rimasta in gara.

Ilaria, infatti, è stata protagonista di un'accesa lite con Helena Prestes e, stando alle ricostruzioni e dichiarazioni degli altri gieffini, le due sarebbero arrivate quasi alle mani e la regia avrebbe addirittura cambiato regia. La stessa Ilaria Galassi si era detta delusa dal suo comportamento e si era augurata che il GF prendesse provvedimenti contro di lei, anche se non aveva intenzione di abbandonare la trasmissione prima della prossima diretta.

Date le ultime vicende nella Casa, sembra perciò molto probabile che le tre gieffine coinvolte saranno soggette a provvedimenti seri, se non anche una squalifica. In attesa della prossima puntata, che andrà in onda mercoledì 8 gennaio su Canale 5, in cui si scoprirà cosa Alfonso Signorini e gli autori del reality hanno deciso per le tre gieffine, Zeudi Di Palma ha anticipato che Ilaria Galassi abbandonerà il gioco.

GF, Zeudi svela che Ilaria abbandona il reality: "Che pal** che se ne va"

Su X è iniziato a circolare un video nel quale si vede Zeudi Di Palma svelate in anticipo l'uscita di Ilaria Galassi dalla Casa del GF. Parlando tra sé e sé, infatti, Zeudi ha svelato che Ilaria è prossima ad abbandonare il gioco e la regia non è riuscita a censurare le sue parole in tempo:

"Che pal** che Ilaria se ne va"

Non è chiaro se Ilaria abbia deciso volontariamente di abbandonare il GF ancor prima di sapere cosa gli autori hanno deciso per lei o se si tratta di un provvedimento preso nei suoi confronti dalla produzione del reality show e di cui gli inquilini sono già stati informati. Per scoprirlo bisognerà attendere la puntata dell'8 gennaio 2025.

Zeudi dice che palle che Ilaria se ne va censura troppo tardi si è sentito #shailenzo #grandefratello pic.twitter.com/KRnYbsvThz — JESSICA (@Jessijecca) January 5, 2025

