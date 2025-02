Grande Fratello, Zeudi Di Palma accusa Mattia Fumagalli "di essere una banderuola": interviene Stefania Orlando (VIDEO)

News VIP

Al Grande Fratello non si placano le liti e questa volta a essere protagonisti di uno scontro sono stati Zeudi Di Palma e Mattia Fumagalli. L'ex Miss infatti ha accusato il gieffino di "essere una banderuola" e ha provocato la reazione infastidita di Mattia, ma anche di Stefania Orlando, che è intervenuta nella lite.

GF, Zeudi Di Palma e Mattia Fumagalli ai ferri corti: "Sei una banderuola"

La discussione tra Zeudi Di Palma e Mattia Fumagalli è nata a causa della nomination di quest'ultimo nell'ultima puntata del GF: il gieffino ha infatti deciso di nominare Chiara Cainelli, ma non per il suo comportamento nei confronti di Stefania Orlando, con la quale ha un forte legame, bensì, perché Chiara non ha mai dimostrato di voler interagire con lui in alcun modo. A detta della Miss, tuttavia, questa nomination risulterebbe al pubblico da casa come se Mattia sia una "banderuola": "Ho fatto solo un'osservazione, sembra che tu faccia parte di un gruppo, ho detto solo questo".

Le affermazioni di Zeudi infastidiscono Mattia, che ribatte che non ha nulla da nascondere e che la nomination a Chiara è venuta naturale visto l'assenza di rapporto con lei: "Ho tanta stima in Stefania e le ho anche chiesto se sembrava che la mia nomination sia stata pilotata. Ma non è così, perché te l'ho anche motivata". Zeudi ha però deciso di troncare il legame con Mattia, dichiarando che il rapporto scherzoso che avevano in precedenza non può più andare avanti, dato che lui sembra essersi schierato.

"Ma vi ho dato l'impressione di far parte di un gruppo?" ha ribattuto Mattia, chiedendo il parere degli altri gieffini, mentre Zeudi ribadiva che aveva deciso di dargli un consiglio e per questo aveva deciso di fargli notare che la sua nomination sembrava pilotata.

GF, scontro acceso tra Zeudi e Mattia: interviene Stefania

Tuttavia, le motivazioni di Zeudi Di Palma non sono parse veritiere a Stefania Orlando: l'ex conduttrice si è intromessa nel discorso, attaccando l'ex Miss e chiedendole di essere sincera e non nascondersi dietro una maschera. "Qui non veniamo dalla montagna del sapone, Zeudi, per cortesia. Cerca di essere sincera, non gliel'hai detto perché ci tieni, ma solo perché ha nominato la tua amica Chiara" ha affermato duramente Stefania Orlando.

Alla conduttrice, Mattia aveva chiesto un parere se la sua nomination sembrasse davvero pilotata, perciò, Stefania ha deciso di intervenire e dire il suo punto di vista. L'ostilità di Zeudi, ricambiata, ha esacerbato rapidamente la situazione: "Mi vieni contro da sempre" ha ribadito Zeudi "se ti sembra un discorso sterile, che ti intrometti a fare?". L'ex Miss non ha apprezzato anche il comportamento della gieffina, che non si è seduta a parlare con loro, ma si limitava a lanciare i suoi commenti taglienti passando dalla cucina alla sala da pranzo.

"Non fare la vittima, Zeudi, non serve, dico ciò che penso" ha ribadito Stefania Orlando, mentre Zeudi continuava a dichiarare che non era interessata all'opinione dell'ex conduttrice: "Lei pensa che se fa così mi vuole ferire, ma non ha capito che qui trova un muro".

