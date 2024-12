Grande Fratello, Yulia Bruschi torna sui social dopo l'uscita dalla Casa: "Giglio ti aspetto"

News VIP

L'ex concorrente, Yulia Bruschi, rompe il silenzio social dopo l’addio al Grande Fratello e fa una dolce dedica d'amore al fidanzato Giglio, conosciuto proprio grazie al reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, Yulia Bruschi ha deciso di lasciare la Casa per difendersi dalle gravi accuse dell’ex Simone Costa. A pochi giorni dal suo addio al reality show di Canale 5, la giovane toscana è tornata sui social per fare una dolce dedica al suo amato Giglio.

La dedica d'amore di Yulia Bruschi

L'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 9 dicembre 2024 su Canale 5, ha visto l'uscita di scena di Federica Petagna e Yulia Bruschi. Se la protagonista dell'ultima stagione di Temptation Island è stata la meno votata dal pubblico, la toscana si è trovata costretta ad abbandonare il reality show condotto da Alfonso Signorini per difendersi dalle gravi accuse mosse contro di lei dall'ex compagno Simone Costa.

La produzione, io e Yulia abbiamo deciso di comune accordo che questa complessa vicenda non è evidentemente compatibile con la permanenza in casa. Per questo lascia la Casa e abbandona per sempre il gioco, per affrontare nel migliore dei modi la delicatissima situazione. Questa decisione è stata presa per consentire a Yulia di organizzare la sua linea difensiva.

Nelle ultime ore, però, Yulia ha deciso di rompere il silenzio sui social e fare una dolcissima dedica d'amore a Giglio. "Due cuori che battono allo stesso ritmo. Io ti aspetto" ha scritto l'ex concorrente su Instagram, aggiungendo a corredo della didascalia diverse foto che la ritraggono insieme al suo nuovo fidanzato conosciuto proprio nella famosa Casa del Gf.

Il dolore di Giglio

Yulia Bruschi e Giglio sono stati costretti a separarsi a causa della delicata vicenda che vede coinvolta la modella. Prima di salutarsi, però, i due innamorati si sono promessi di viversi fuori, una volta finita l'esperienza di lui nella Casa del Grande Fratello. Se Yulia ha rinnovato la sua promessa sui social, Giglio nella Casa ha ammesso di essere preoccupato e dispiaciuto per non poterle stare accanto in questa situazione delicata.

Giglio è dispiaciuto per Yulia perché la sua partecipazione al reality show di Canale 5 era un motivo di riscatto per lei. Solo quando uscirà, potrà riabbracciarla e sperare di costruire una bellissima storia d'amore insieme a lei. L'attesa è la sua unica soluzione. I due riusciranno a resistere alla lontananza?

La nuova puntata del Gf andrà in onda il prossimo lunedì 16 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5. I concorrenti al televoto, e quindi a rischio eliminazione, sono Tommaso Franchi, Stefano Tediosi, Shaila Gatta, Helena Prestes e Le Non è la Rai. Chi, dopo Federica Petagna, sarà il/la meno votato/a dal pubblico?

