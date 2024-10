Grande Fratello, Yulia Bruschi smaschera Lorenzo Spolverato: "Mi ha detto di litigare con Jessica per avere contenuti"

News VIP

Lorenzo Spolverato suggerisce una strategia ben precisa a Yulia Bruschi, che lo smaschera rivelando tutto a Shaila Gatta nella Casa del Grande Fratello.

La nuova puntata del Grande Fratello, andrà in onda lunedì 14 ottobre 2024 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, nella Casa più spiata d'Italia, la giovane gieffina Yulia Bruschi ha letteralmente smascherato Lorenzo Spolverato con Shaila Gatta. Come reagirà il discusso concorrente del reality show?

Lorenzo nei guai: Yulia lo tradisce e rivela tutto al Gf

Lorenzo Spolverato non perde mai occasione di farsi notare e creare dinamiche nella Casa del Grande Fratello. Nelle ultime ore, infatti, il concorrente milanese della nuova edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è finito al centro delle polemiche per alcune rivelazioni fatte da Yulia Bruschi.

Stando a quanto rivelato da Yulia, Lorenzo le avrebbe suggerito di seguire una strategia ben precisa, ovvero quella di continuare a litigare con Jessica Morlacchi ai fini del gioco. "Lorenzo mi ha detto di litigare con Jessica (Morlacchi ndr) per avere contenuti...sai com'è...cioè ti prego" ha confessato la giovane concorrente toscana smascherando il suo compagno di avventura e spiazzando Shaila Gatta.

Inutile dire che il video in questione ha fatto il giro del web nel giro di pochissimo tempo e in molti si sono scagliati contro Spolverato, reo di aver sbagliato e di pensare solo ed esclusivamente a fare strategie per andare avanti nel gioco. Siamo sicuri che Alfonso Signorini non perderà occasione di affrontare l'argomento con il diretto interessato.

Salta il doppio appuntamento settimanale del Gf

Stop al doppio appuntamento settimanale con il Grande Fratello che, a partire da stasera giovedì 10 ottobre, lascerà spazio a Endless Love, la soap turca che ha conquistato il pubblico italiano con una media di 2,2 milioni di spettatori al giorno. La nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini tornerà in onda lunedì sera su Canale 5 con una nuova e attesissima puntata. Ricordiamo che, questa settimana, al televoto ci sono: Micheal Castorino, Tommaso Franchi, Yulia Bruschi, Helena Prestes, Clayton Norcross e Amanda Lecciso. Chi sarà il prossimo eliminato?

