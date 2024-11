Grande Fratello, Yulia Bruschi mette nei guai Lorenzo Spolverato: ecco cosa ha rivelato la gieffina

News VIP

Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello. Yulia Bruschi si è lasciata andare a un duro sfogo con le sue compagne di avventura e nel farlo ha smascherato Lorenzo Spolverato: "So delle cose di lui che non ho detto".

Guai in vista per Lorenzo Spolverato. Il discusso concorrente del Grande Fratello ha iniziato a nutrire dei dubbi nei confronti di Yulia Bruschi che, dopo averlo scoperto, si è lasciata andare a un duro sfogo con Pamela Petrarolo e Federica Petagna in cui ha smascherato il milanese.

Yulia svela i segreti di Lorenzo

Amicizia al capolinea tra Yulia Bruschi e Lorenzo Spolverato? Da diversi giorni il discusso concorrente del Grande Fratello ha iniziato a dubitare della toscana per la sua scelta di continuare ad avere un rapporto con quelli che lui considera i suoi detrattori. Un comportamento che ha fatto letteralmente infuriare la giovane toscana, che si è sempre dimostrata leale al modello milanese.

Parlando con Pamela Petrarolo e Federica Petagna, però, Yulia ha inconsapevolmente smascherato Lorenzo. La concorrente toscana, infatti, si è lasciata sfuggire dei dettagli circa il rapporto di Lorenzo con un'altra gieffina che non sono passati inosservati ai numerosi fan del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini:

Non può pretendere che io non abbia rapporti con le persone lontane da lui. Ha perso il lume della ragione. Io da quando sono qui dentro sono sempre stata accanto a lui. Non può dire che sono una falsa. Ho mille difetti, ma non la falsità. Dalla mia bocca non è mai uscito nulla, sapendo io tantissime cose sue e di un’altra persona, ma anche cose approfondite. Se io avessi voluto fare la str**za sai quante cose so su loro due? Ripeto so delle cose di lui che non ho detto. L'ho difeso quando era indifendibile!

Lorenzo a rischio

Yulia Bruschi non sarebbe l'unica a conoscere molto bene i segreti di Lorenzo Spolverato. Giglio ha infatti confidato al milanese di essere a conoscenza della sua situazione con Helena perché quest'ultima ne avrebbe parlato con la toscana nella Casa del Gf. Infastidito per essere rimasto all'oscuro di tutto, Lorenzo ha deciso di affrontare Yulia, che si è giustificata spiegando:

Non te l'ho detto perché sarebbe successo di peggio e sarebbe venuto fuori con tutti. Lo capisci che io ti tutelo o no? Allora sì che usciva fuori tutto i patatrac. Io nemmeno morta lo direi. Qui lo sappiamo solo io e un’altra persona che non lo direbbe mai. Non l’ho mai detto a nessuno.

La posizione di Lorenzo si fa sempre più complicata! Una cosa è certa: l'argomento verrà tirato fuori da Alfonso Signorini nella prossima diretta del reality show. Ricordiamo che il modello è al televoto insieme ad Amanda Lecciso, Luca Calvani e Federica Petagna. Il pubblico di Canale 5 deciderà di salvarlo?

