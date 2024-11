Grande Fratello, Yulia Bruschi e Pamela Petrarolo discutono furiosamente dopo la puntata (VIDEO)

News VIP

Scoppia una furiosa discussione tra Yulia Bruschi e Pamela Petrarolo e si alzano i toni. Ecco cosa è successo dopo la puntata del Grande Fratello.

Momenti di forte tensione tra Yulia Bruschi e Pamela Petrarolo dopo la puntata del Grande Fratello. In camera da letto le due alzano i toni, parlandosi vicinissime e l’ex di Non è la Rai sembra decisamente rimanere male per le parole di Yulia. Ma cosa ha fatto scoppiare il caos? Ovviamente le Nomination. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Grande Fratello, Yulia Bruschi a muso duro contro Pamela Petrarolo

Dopo una puntata ricca di emozioni, al Grande Fratello è tempo di riflessioni e quelle di Yulia Bruschi sull’operato di Non è la Rai sono tutto fuorché positive. Nel corso delle Nomination, infatti, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi hanno fatto il nome di Clayton Norcross ma durante la settimana non hanno mai ipotizzato di spedire l’attore di Beautiful al televoto e questo ha mandato fuori di testa Bruschi, che si è detta stanca delle strategie di gruppo soprattutto da parte delle gieffine, che sono a suo dire sempre poco limpide. In camera da letto, visibilmente alterata dalla situazione, Yulia ha affrontato Pamela a muso duro, alzando i toni e accusando apertamente la gieffina e la collega di star giocando, spedendo le persone in Nomination senza una motivazione. Pamela, sentendosi chiamata in causa in questo modo, è esplosa:

“Ma questa è presunzione, di dire che la mia Nomination è sbagliata. In questa settimana qui con Clayton non ci siamo mai state se non per un biscotto insieme e per me, in base al tavolo che ho intorno, faccio la mia votazione”.

Insomma, Pamela ha ammesso di non essere sola a dover prendere una decisione e dunque che spesso i suoi pensieri poi non coincidono con quelli di Ilaria, ma che questa volta erano d’accordo a nominare Clayton non avendo condiviso nulla con lui. Cosa è successo dopo lo scontro di fuoco? Scopriamolo insieme.

Grande Fratello, l’amarezza di Yulia

Per Yulia Bruschi l’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda su Canale 5, martedì 19 novembre 2024, è stata molto emozionante. La gieffina ha parlato della sua storia personale e poi si è confrontata con Giglio con il quale è nato un flirt molto sentimentale, nonostante inizialmente Yulia avesse provato a tenersi lontana poiché impegnata fuori dalla casa del Gf. Forse anche per questo la concorrente del reality show di Alfonso Signorini si è risentita per la Nomination che le Non è la Rai hanno dato a Clayton Norcross. Dopo aver affrontato direttamente Pamela Petrarolo per dirle di essere molto delusa e di non credere più alle sue parole, dato che non corrispondono ai fatti, Yulia si è sfogata in giardino.

“Levato lui che si fa? Ci si nasconde dietro un’altra persona per poi non nominare chi vorresti davvero? Per me non è coerente. Siamo qui da due mesi e so chi ho davanti, e ho strumenti e contenuti per nominare”.

Bruschi ha espresso nuovamente la sua opinione davanti ai concorrenti del Grande Fratello riuniti in giardino, portando alcuni esempi e trovando l’appoggio di Luca Calvani che si è detto d’accordo con la sua visione. La Nomination delle Non è la Rai è stata dettata dalla strategia? Certo è che, se pure fosse, non ci sarebbe nulla di talmente strano da provocare una simile furia, siamo un gioco televisivo del resto. A noi questo atteggiamento di paladina della giustizia annoia terribilmente, preferiamo le buone strategie.

