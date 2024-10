Grande Fratello, Yulia Bruschi e Giglio passano la notte insieme: strani movimenti sotto il piumone, cosa è successo

News VIP

Dopo una piccola incomprensione, Yulia Bruschi e Giglio trascorrono la notte insieme nella casa del Grande Fratello. I movimenti sotto le coperte sono inequivocabili, ecco cosa è successo.

Nella notte, Yulia Bruschi e Giglio si danno da fare sotto al piumone e ai fan del Grande Fratello non sfugge quanto accaduto tra i due gieffini. Dopo aver risolto una piccola incomprensione, i due concorrenti passano la notte insieme e i movimenti sospetti fanno nascere un gossip piccante, ecco cosa è successo.

Grande Fratello, Yulia e Giglio fanno pace

Sebbene abbia ammesso di avere un uomo che l’aspetta fuori dalla casa del Grande Fratello, e che le avrebbe regalato un bellissimo anello da 50mila euro, Yulia Bruschi non riesce proprio a stare lontana da Giglio, fatto che ha scatenato non poco Jessica Morlacchi. La cantante, infatti, ha ricevuto un due di picche dal gieffino ma non si è arresa, arrivando a prendere in antipatia Yulia poiché è decisamente la preferita da Giglio. Il rapporto tra i due concorrenti è particolare, fatto di gesti dolci e non detti, che nelle ultime ore li hanno portati a discutere per poi fare pace. Giglio, dopo aver dato la buonanotte a Yulia, non si è infilato con lei nel letto e Bruschi ci è rimasta molto male, dato che la notte precedente avevano dormito insieme.

Vedendola nervosa, Giglio ha cercato il confronto e le ha spiegato di non averla seguita nel letto poiché certo che, salutandolo prima, lei volesse tenere le distanze. I due hanno chiarito e si sono abbracciati, per poi accordarsi per dormire insieme quella stessa notte. Ed è proprio sotto le lenzuola che è successo qualcosa impossibile da ignorare. Che Giglio sia piuttosto affascinato da Yulia è chiaro, dato che sta concentrando tutte le sue attenzioni su questo rapporto, ma lei è sempre scostante e ha confessato di sentirsi tagliata a metà. Se da una parte, infatti, è incuriosita dal gieffino e vuole viversi questa esperienza così come viene, dall’altra non può scordare l’uomo dal quale ha promesso di tornare una volta fuori il reality show di Canale 5.

Grande Fratello, Yulia e Giglio consumano sotto le coperte?

Dopo essersi chiariti, Yulia Bruschi e Giglio hanno deciso di regalare nuove emozioni ai fan del Grande Fratello. Questa edizione è carica di coppie che stentano a nascere, ripensamenti e momenti imbarazzanti, ma i due gieffini hanno deciso di non rimanere a guardare e hanno trascorso la notte insieme, abbracciati sotto il piumone. Peccato che sia chiaro, dai movimenti che si registrano sotto le coperte, che di certo i due non hanno dormito vicino come due semplici amici.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto tra di loro, ma sicuramente Alfonso Signorini vorrà indagare durante la prossima puntata del GF. Chissà come la prenderà Jessica Morlacchi, che già non sopporta Yulia ed è gelosa di Giglio senza sapere che i due hanno amoreggiato passionalmente nella notte. Si prospettano confronti incandescenti nelle prossime ore, e i fan del reality show condotto da Signorini sperano che uno dei due gieffini si lasci scappare qualche dettaglio in più, confermando la nascita di una nuova coppia ufficiale.

