Grande Fratello, volano stracci tra Helena Prestes e Shaila Gatta: ''Ho voglia di aggredirti!''

Sul finale dell’ultima puntata del Grande Fratello in onda su Canale 5, Helena Prestes e Shaila Gatta se ne dicono di tutti i colori: ecco cosa è successo.

L’ultima puntata dell’anno del Grande Fratello non ci ha deluso, grazie alle sue grandi protagoniste di questa edizione ovvero Helena Prestes e Shaila Gatta. Dopo le Nomination, che hanno mandato entrambe al televoto questa settimana, le due gieffine si sono affrontate senza esclusioni di colpi e sono volate parole grosse. Ecco cosa è successo e il video della puntata del reality show di Canale 5.

Grande Fratello, Helena Prestes e Shaila Gatta al televoto

Le due regine di questa edizione del Grande Fratello non riescono proprio a trovare un punto di incontro. Nel corso della nuova puntata del reality show in onda su Canale 5, si è parlato a lungo dell’intricata situazione che sta vivendo Helena Prestes a livello sentimentale dopo il bacio con Zeudi Di Palma, che è davvero molto presa dalla bella modella brasiliana e vorrebbe approfondire con lei un rapporto mirato ad una love story. Helena, infatti, ha messo un freno e ha ricordato di avere ancora una cotta per Javier Martinez nonostante lui abbia messo in chiaro più volte di reputarla una semplice amica, per poi ribadire di essere ancora innamorata di un uomo fuori dalla casa del GF, con il quale ha vissuto una dolorosa rottura recentemente. Nel contempo, Zeudi ha baciato Alfonso D’Apice ma ha archiviato la questione relegandola ad un momento di debolezza dovuto ad un discorso toccante che stavano affrontando insieme.

Insomma, una situazione intricata, che ha portato Helena questa settimana ad essere tra le nominate al televoto, dal momento che il suo atteggiamento non ha convinto molti. Ma in Nomination è approdata anche Shaila Gatta, tornata ad avere un rapporto con Lorenzo Spolverato dopo la burrascosa lite e rottura, che ha ricevuto voti anche da persone inaspettate come l’amico Tommaso Franchi. Forse il clima teso proprio a causa di questo esito inaspettato, visto che in Nomination sono finite due delle personalità portanti di questa stagione del GF, prima della fine della puntata è scoppiata una discussione furiosa tra le due gieffine quando Shaila ha accusato Helena di utilizzare il flirt con Zeudi per emergere. Inutile dirlo, Prestes ha sbottato e la situazione è degenerata quando la modella ha detto della “stro**a” all’ex Velina di Striscia la Notizia, mentre lei ha fatto notare nuovamente quanto Helena sia inviperita con lei a causa della relazione con Spolverato.

“Sei una volgare! Ho voglia di aggredirti, sei una schifosa, put**na!”.

Ha sbottato Helena, mentre Shaila continuava a sostenere che la modella ce l’ha sempre avuta con lei perché è ancora innamorata di Lorenzo, e dunque sta giocando palesemente con Zeudi. La discussione è continuata con la modella che ha continuato a insultare Shaila in inglese, mentre lei ha chiesto di parlare italiano per comprendere.

Grande Fratello, Shaila commenta così la lite con Helena

Dopo la discussione feroce nella casa del Grande Fratello, Shaila Gatta si è sfogata con Lorenzo Spolverato. L’ex Velina di Striscia la Notizia, dopo aver confidato di esserci rimasta malissimo per la Nomination di Tommaso Franchi dato che si aspettava da un amico che le parlasse in faccia, è tornata sulla questione con Helena Prestes e sulla loro lite, trovando appoggio nel gieffino.

“Dovevi metterle dei freni, lei ha fatto tutto questo perché vuole te, è ancora innamorata di te. Mi stava per dire che mi avrebbe voluto picchiare!”.

Shaila ha continuato ammettendo di fidarsi di Lorenzo e del fatto che il gieffino ha capito che Helena ha causato alla loro coppia diversi problemi e crisi, per poi rivelare di non voler comunque vedere il suo fidanzato abbracciare o accarezzare la modella brasiliana, perché ne sarebbe gelosa dato che sospetta che lei provi ancora sentimenti per lui, nonostante la confessione a Javier Martinez e il bacio con Zeudi Di Palma. Il televoto di questa settimana è particolarmente tosto dato che ci sono tutte forti personalità in ballo, mi raccomando pubblico... Scegliete bene!

