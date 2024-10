Grande Fratello, volano stracci nella notte tra le concorrenti: "In puntata fai la santa e poi sparli tutto il tempo"

News VIP

Duro e acceso scontro nella Casa del Grande Fratello tra Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi: ecco cosa è successo nella notte tra le due concorrenti del reality show di Canale 5.

Non c'è pace nella Casa del Grande Fratello. Nella notte, infatti, è scoppiata un'accesa lite tra le concorrenti del reality show, che si sono divise in due gruppi: da una parte Jessica Morlacchi, Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso, dall’altra Yulia Bruschi, Le Non è la Rai e Shaila Gatta.

Scontro di fuoco nella Casa del Gf

Nuovo scontro nella Casa del Grande Fratello tra Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi. Come riportato da Biccy, tutto è nato quando Mariavittoria Minghetti ha accusato la giovane toscana di averle dato una spallata. Accuse che hanno provocato la reazione immediata della diretta interessata che, stanca della situazione, ha sbottato furiosa: "Una spallata? ma sei seria? Perché non mi hai chiesto ‘Yulia mi hai triato una spallata non te ne sei accorta?’. Invece covi rancore e sparli".

Se Le Non è la Rai hanno preso le parti di Yulia, Jessica Morlacchi è intervenuta schierandosi dalla parte dell'amica Mariavittoria. "Yulia ma parli tu? Mariavittoria è falsa per te? Tu in puntata fai la santa e poi sparli tutto il tempo? Poi dici che ti dispiace non avere rapporto con me. Non ti avvicini a me nemmeno se inciampi. Non le dire le ca**ate e non prendermi per il c**o perché sono più grande di te" ha affermato l'ex cantante dei Gazosa puntando il dito contro la toscana, che ha prontamente replicato: "Io non inciamperò mai vicino a te. Ma ti vedi? Non ti comporti come una persona adulta".

L'ira di Jessica

La stuazione è degenerata con le concorrenti del Grande Fratello che hanno continuato a rinfacciarsi presunti “sguardi cattivi” e "atteggiamenti provocatori". Dopo essersi scontrata con Mariavittoria Minghetti, Yulia Bruschi si è resa protagonista di un duro botta e risposta con Jessica Morlacchi. Dopo l’ennesimo scontro la toscana ha deciso di lasciare la conversazione e Pamela Petrarolo ne ha approfittato per rimproverare la romana, che ha letteralmente perso le staffe: "Non difendetela dicendo che io esagero e lei no. Ha detto che fuori dal GF mi avrebbe spaccata in due, ecco la santarellina. Ma prima o poi si toglierà questo accappatoio di buonismo. Nelle clip ha avuto un atteggiamento da bulletta, ma non di faccia". Cosa succederà ora nella Casa più spiata d'Italia? Le concorrenti riusciranno ad avere un confronto civile?

