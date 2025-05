Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi fa una confessione: ''Non ci volevo stare, ma dovevo guadagnare''

News VIP

Edoardo Tavassi, ex protagonista del Grande Fratello Vip, si racconta parlando anche dei suoi traumi.

Ospite di Ciao Maschio sulla Rai, Edoardo Tavassi si è lasciato andare a confessioni inedite che mettono in luce il suo passato ma anche il suo presente. Ecco cosa ha raccontato l’ex protagonista del Grande Fratello Vip nel programma di Nunzio De Girolamo.

Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi si racconta a Ciao Maschio

Grazie alla sua contagiosa allegria e alla sua ironia pungente, Edoardo Tavassi è stato uno dei protagonisti più amati del Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata d’Italia, Tavassi ha incontrato e si è innamorato di Micol Incorvaia, e la relazione dura ancora ad oggi e procede a gonfie vele, sebbene in molti inizialmente non ci avrebbero mai scommesso sopra. Ma propria questo suo modo allegro di porsi nasconde, in realtà una sofferenza e molti traumi derivati anche dalla sua particolare infanzia.

A raccontarlo è Tavassi, ospite di Ciao Maschio ovvero il programma Rai condotto da Nunzia De Girolamo. Durante l’intervista, infatti, Tavassi ha raccontato di essere molto più insicuro di quello che sembra e che questa insicurezza è nata di piccolo, quando sua nonna gli diceva che era bello perché alto e lui notava la differenza estetica con il resto dei suoi parenti. Edoardo ha vissuto con i nonni che, a sua detta, gli hanno fatto vivere “un’infanzia paradossale”, per poi iniziare una carriera nell’esercito dino a diverse strade come lavorare in un villaggio turistico e in un locale di scambisti. Ed è proprio qui che ha avuto il suo primo attacco di panico.

“Lì sono nati i miei primi attacchi panico, da là sono stato traumatizzato! Io vivevo una cosa tra Suburra, Gomorra e Romanzo Criminale… tutto là dentro! E io non ci volevo stare, ma dovevo guadagnare”.

Insomma, una vita non semplice alla ricerca della propria insicurezza puntando tutto sull’effetto “giullare” perché un po’ è stato convinto che sarebbe stata la sua unica arma forte. Tavassi ha poi continuato le sue confessioni, raccontando di voler finalmente esprimersi per quello che è, ma del resto ci sta riuscendo davvero molto bene grazie al mondo del social.

Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi pronto a mettersi in gioco

Grazie alla sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi ha trovato molta fortuna sul mondo dei social, vedendo crescere esponenzialmente i suoi followers che, ad oggi, su Instagram sono oltre 700mila . Edoardo, ospite di Ciao Maschio, ha rivelato a Nunzio De Gerolamo di essere finalmente pronto a fare quello che sente, dopo una vita passata ad ascoltare gli altri anche a causa delle sue insicurezza.

Nel frattempo, la love story con Micol Incorvaia procede a gonfie vele e la coppia è sempre più solida, anche se continua a non amare l’esposizione mediatica e preferire vivere la relazione nel silenzio della loro intimità. Proprio Micol, recentemente, ha confidato che nel suo futuro vede Tavassi ma che ancora non immagina un matrimonio, questo è un argomento che affronteranno più in là vista anche la sua giovane età e i tanti progetti che, entrambi, devono ancora portare a compimento.

